München -- Julian F.M. Stoeckel kann's nicht lassen: Geht er mit seinen Lästereien zu weit?- Unmoralisches Angebot für die Camper mit überraschendem Ausgang- "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 2. April 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIZickenkrieg im "CoupleChallenge"-Camp: Julian F.M. Stoeckel ist immer noch enttäuscht von Tobi und kann nicht anders als über die "Reality-Gurken" zu lästern. Das geht so weit, dass es zum Komplett-Eklat bei der Challenge kommt. Die Konfrontation zwischen Sandra, Dilara und Julian hat Folgen. Als wäre das nicht genug, erhalten die Teams auch noch ein unmoralisches Angebot. Die vierte Episode von "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 2. April 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Dicke Luft im Camp: Julian F.M. Stoeckel ist enttäuscht von Reality-Kumpel Tobi und lässt seinen Unmut gegen ihn und seine Reality-Kumpel aus. Dabei stellt sich die Frage: Wie gut kennen sich Stoeckel und Wegener wirklich? Tobi ist nämlich anderer Meinung, was die Freundschaft zwischen den beiden Männern betrifft als Julian.In der Challenge müssen die Couples ihr Geschick unter Beweis stellen. Eine Person hängt an der Zipline, die andere ist auf einem Kanu im Wasser. Vor allem Dilara und Roaya haben mit einer Entscheidung zu kämpfen, wer welchen Part einnimmt, denn Dilara Kruse hat sowohl Angst vor Wasser als auch Höhe. Welches ist das geringere Übel für sie? Die Spielerfrau überwindet ihre Höhenangst unter viel Geschrei, doch schafft es das Frauen-Duo auch, einen Teil der Gewinnsumme zu retten?Die Gruppen-Challenge erfordert nicht nur Nerven bei Dilara, denn auch Sandra steht mal wieder im Mittelpunkt der Streitigkeiten. Während Sandra ihre Challenge bestreitet, ruft Julian ihr zu: "Ich hoffe, das Seil reißt nicht!" Später eskaliert der Streit, als Sandra wissen will, wer ihr den Tod gewünscht hat. Dilara rastet aus, da Sandra zuvor über ihre Ängste gelacht hatte. Sandra leugnet alles, woraufhin Julian und Dilara sie wütend beleidigen.Als gäbe es nicht schon genügend Zwietracht im Camp, kommt ein unmoralisches Angebot daher. Welches Couple bietet am meisten aus der Gewinnsumme, um bei der nächsten Nominierung safe zu sein?"CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird von RTL Studios produziert. Ausstrahlung am 2. April 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.