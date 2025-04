Die Zukunft des Fernsehens wird sich zu einer flexiblen, verbraucherorientierten Mischung aus Live-TV, Streaming und innovativen Technologien entwickeln, die auf die Vorlieben der Verbraucher zugeschnitten ist. Dies geht aus dem neuen Trendbericht von TiVo hervor, in dem Smart-TV-Nutzer in Deutschland befragt wurden.

TiVo, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unterhaltungselektronikunternehmens Xperi Inc. (NYSE: XPER), hat heute eine Verbraucherstudie veröffentlicht das Fernseh-Verhalten in deutschen Haushalten untersucht. Demnach bleibt der Fernseher weiterhin auf Platz eins, wenn es um das Schauen von TV-Sendungen und Filmen geht. Streaming macht dabei einen immer größer werdenden Teil aus. Mit der zunehmenden Nutzung unterschiedlicher Videodienste steigt auch die Nachfrage nach TV-Betriebssystemen und Medienplattformen, die alles aus einer Hand bieten, mit personalisierten Unterhaltungsempfehlungen und innovativen Smart-TV-Funktionen. Damit liefert die Umfrage von Xperi auch wichtige Erkenntnisse zu Kauftrends und Verhalten von Smart-TV-Nutzern.

Streaming auf dem Vormarsch, TV bleibt dominierendes Medium für Bewegtbildinhalte

Jederzeit das schauen, was man möchte, ist mit On-Demand-Inhalten via Streaming möglich. Und das spielt für die Menschen in Deutschland eine immer größere Rolle. So wird der Großteil der TV-Sendungen und Filme (78 %) auf einem TV-Bildschirm konsumiert, wovon 40 Prozent des Konsums auf Streaming zurückzuführen ist. 40 Prozent der Smart-TV-Nutzer konsumieren täglich Videos auf dem TV-Bildschirm, 28 Prozent davon mehr als 2 Stunden pro Tag. 29 Prozent nutzen hierfür die Apps auf ihrem Smart-TV, während lediglich 14 Prozent über externe Streaming-Geräte Inhalte konsumieren. Dabei sind öffentlich-rechtliche TV-Sender wie ARD und ZDF oder private wie RTL die wichtigste Videoquelle (47 %) dicht gefolgt von Subscription Video on Demand Diensten (SVOD) wie Netflix, Amazon Prime und Disney+, die ein kostenpflichtiges Abonnement erfordern (28 %).

Innovative Smart-TV-Funktionen als Schlüssel zur Kaufentscheidung

Welche Bedeutung der Fernseher in den Haushalten in Deutschland hat, zeigt sich auch daran, dass 92 Prozent der Befragten einen Smart-TV als ihr primäres Gerät nutzen. Bei einem Neukauf achten 52 Prozent der Verbraucher auf die Smart TV-Marke als wichtigstes Entscheidungskriterium, 38 Prozent entscheiden sich zuerst für ein Betriebssystem und wählen dann ein passendes Smart-TV-Modell. Ein Viertel der Befragten würde für einen integrierten AVOD-Aggregator (werbegestützte Inhalte auf einer integrierten Plattform) eine bislang unbekannte oder weniger bevorzugte Marke in Betracht ziehen, während das für 26 Prozent zugunsten von 4K/UltraHD der Fall wäre.

Für Smart-TV-Hersteller und Plattformbetreiber bietet das die Chance, modernste Technologien mit innovativen Inhalten zu verknüpfen, um die Erwartungen der Verbraucher optimal zu erfüllen. Die Ergebnisse zeigen auch: Während Markentreue eine Rolle spielt, sind Verbraucher offen für alternative Plattformen, wenn diese mit überzeugenden Funktionen punkten. So können sich Smart-TV-Hersteller mit einer Kombination aus hochwertiger Bild- und Soundqualität sowie innovativen Content-Integrationen klar im Wettbewerb differenzieren.

Diese technologischen Features zählen zu den wichtigsten Faktoren bei Kaufentscheidungen:

AVOD-Content-Aggregatoren (55 %) 4K/UltraHD-Auflösung (55 %) immersive Audioqualität (53 %) integrierte Apps (46 %)

Mehr Komplexität, weniger Übersicht aber mehr plattformübergreifende Angebote personalisierte Inhalte

Mit der Zunahme des Streaming-Angebots wächst auch die Komplexität im Handling der zahlreichen Plattformen auf dem Smart-TV. Das zeigt auch ein weiterer Report, der Q2 2024 erschienene deutsche TiVo Video Report: So nutzen die Befragten durchschnittlich 4,5 Videodienste davon 2,5 kostenpflichtig (Pay-TV, SVOD, TVOD) und zwei kostenlos (AVOD, FAST, Social Video). 59 Prozent der Befragten nutzen sogar mehrere Apps oder Dienste pro Fernsehsession, was von mehr als einem Drittel als umständlich empfunden wird (37 %). Hier zeichnet sich klares Verbesserungspotential für ein plattformübergreifendes, nutzerfreundlicheres Angebot ab. Und auch personalisierte Unterhaltungsempfehlungen spielen bei aller Komplexität eine große Rolle: So sind 41 Prozent der Menschen in Deutschland bereit, persönliche Nutzungsdaten zugunsten personalisierter Inhalte und Empfehlungen zu teilen.

"Der Fernseher ist weiterhin das Medium für Bewegtbild in Deutschland und Videoinhalte gewinnen an Bedeutung. Das bietet große Chancen für Smart-TV-Hersteller und Content-Anbieter. Gleichzeitig wird das Angebot jedoch zunehmend umfangreicher und komplexer", sagt Michael Roedel, Senior Director Sales and Business Development EMEA bei TiVo. "Die nächste Generation von Smart-TVs muss also noch besser an den spezifischen Bedürfnissen der Konsumenten ausgerichtet werden. Dies gelingt nur durch eine intuitive Benutzeroberfläche, eine Content-First Strategie für die Nutzerinnen und Nutzer sowie eine personalisierte Ansprache mit Inhalten, die sie wirklich interessieren. Das werden künftig entscheidende Differenzierungsmerkmale im Markt sein."

Maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Bedürfnisse

TiVo bietet ein inhaltorientiertes Erlebnis. TiVo-gesteuerte Smart-TVs bieten eine Vielzahl von kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten an von Nischen-Streaming-Diensten bis hin zu Mainstream-Kanälen und Live-Sport. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Plattform mit einer zentralisierten Benutzeroberfläche, über die Verbraucher ihr ideales Unterhaltungserlebnis erkunden, entdecken und abrufen können. Während Streaming weiter wächst, steigt auch die Nachfrage nach Betriebssystemen und Medienplattformen, die eine zentrale Lösung bieten. TiVo OS erfüllt dabei nicht nur die zunehmende Nachfrage einer zentralen Lösung, sondern hilft Verbrauchern dabei, sich in der Vielfalt an Videoinhalten zurecht zu finden. Dank seines modernen Designs und der intuitiven Benutzeroberfläche vereinfacht TiVo OS das Erlebnis durch einen plattformübergreifenden Zugriff und personalisierte, individuell zugeschnittene Inhalte. Smart-TVs gesteuert von TiVo sind ab sofort in ganz Deutschland auf den Fernsehern von JVC, Telefunken, Sharp, und Panasonic erhältlich für ein modernes und beeindruckendes Entertainment-Erlebnis.

Über die Studie

Der TiVo Smart-TV-Studie wurde von Xperi mit dem Marktforschungsinstitut Dynata erhoben. Hierfür wurdenim August 2024 insgesamt994 Personen über 18 Jahre befragt, die mindestens wenige Videos auf dem TV schauen. Zusätzlich wurden Daten von dem Q2 2024 deutschen Video Trend Report im Zeitraum xy-xy unter x Teilnehmenden erhoben. Die Umfrage wurde von Xperi Inc. durchgeführt.

Über TiVo

TiVo bringt Unterhaltungsangebote zusammen und macht es einfach, sie zu finden und anzusehen. TiVo bietet die besten Filme, Shows und Videos aus dem gesamten Live-TV, On-Demand-, Streaming-Diensten und unzähligen Apps und hilft den Menschen, nach ihren eigenen Vorstellungen fernzusehen. Für Studios, Netzwerke und Werbetreibende spricht TiVo eine Gruppe leidenschaftlicher Zuschauer an, um die Zuschauerzahlen und das Engagement auf allen Bildschirmen zu erhöhen. TiVo ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Xperi Inc.

