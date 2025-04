Der DAX hat zum Start in den April eine starke Gegenreaktion gezeigt und sich dabei um 1,7% auf einen Endstand bei 22.540 verbessert. Rückblick: Nach den deutlichen Verlusten in den vorangegangenen Sitzungen - am Montag ging es für den deutschen Leitindex im Tief bis auf 21.978 hinunter - konnten die Blue Chips gestern zu einer Gegenreaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...