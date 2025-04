Mitteilung der Urbanek Real Estate GmbH:

Urbanek Real Estate verkündet weiteren Ankauf eines Zinshauses in 1150 Wien

Die Urbanek Real Estate expandiert weiter und gibt nach einer erfolgreichen Teilnahme an der führenden Immobilienmesse MIPIM in Cannes den Ankauf eines weiteren Zinshauses in 1150 Wien bekannt. Mit dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...