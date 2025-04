FUCHS-Gruppe stärkt Marktposition in den USA - Übernahme von IRMCO erweitert Industrieportfolio und Kompetenz in der Metallumformung Die international tätige FUCHS-Gruppe, einer der weltweit führenden Anbieter von Schmierstofflösungen, hat zum 1. April 2025 den US-amerikanischen Spezialisten IRMCO® übernommen. Das in Evanston, Illinois ansässige Unternehmen wurde bereits 1914 gegründet und zählt zu den etablierten Akteuren im Bereich Metallumformungsschmierstoffe - insbesondere für anspruchsvolle industrielle Fertigungsprozesse. Mit dieser strategischen Akquisition baut FUCHS sein industrielles ...

