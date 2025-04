Wiesbaden (ots) -Mit den steigenden Temperaturen wird es Zeit, die Winterreifen in die Sommerpause zu schicken. Lagern sollten man die Reifen an einem sicheren Ort, rät das Infocenter der R+V Versicherung. Denn Winterreifen werden aus Tiefgaragen oft gestohlen - und die Hausratversicherung springt nicht immer ein.Tiefgaragen sind für Einbrecher ein leichtes Ziel, weil Fremde dort nicht so schnell auffallen. Zudem sind die Zugänge nicht immer abgeschlossen. "Wer seine Reifen trotzdem dort lagern möchte, sollte mit seiner Hausratversicherung klären, ob Versicherungsschutz besteht", sagt Versicherungsexpertin Peggy Becker von der R+V. "Die meisten Policen decken den Diebstahl aus Tiefgaragen nicht ab." Zusätzlich empfiehlt sie, die teuren Reifen mit einem stabilen Kettenschloss zu schützen.Abschließbare Räume sichererBesser geeignet als offene Tiefgaragen sind abschließbare Keller oder Einzelgaragen. Hier lagern Reifen sicher und auch fachgerecht, denn sie mögen es kühl, trocken und dunkel. Zudem ist ein möglicher Diebstahl hier in der Regel über die Hausratversicherung abgedeckt. Auch Autowerkstätten bieten die Einlagerung von Reifen an. "Hier sollte man jedoch vorab klären, ob und wie die Reifen versichert sind", sagt R+V-Expertin Becker.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Vor dem Einlagern Reifentyp, Größe und individuelle Kennnummer notieren. Das hilft, wenn die Reifen gestohlen werden.- Wer aus einer Tiefgarage ein- und ausfährt, sollte warten, bis das Tor vollständig geschlossen ist. Das erschwert Fremden den Zugang.- Private Garagen immer abschließen, nicht nur zuziehen. Die Versicherung kann sonst die Haftung ablehnen.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131ruv-infocenter@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deThreads: @ruv_deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63400/6004006