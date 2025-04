Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung zum 76. Jahrestag der Gründung der NATO: NATO ist zentral für unsere Sicherheit



02.04.2025 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NATO ist zentral für unsere Sicherheit

Brossardt: "Bayern als Knotenpunkt der globalen Verteidigungsindustrie stärken"



(München, 02.04.2025). Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. bekräftigt anlässlich des 76. Jahrestags der Gründung der NATO am 04. April 1949 die fundamentale und wachsende Bedeutung des Verteidigungsbündnisses. "Seit 76 Jahren steht die NATO für Demokratie, Frieden und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent und darüber hinaus. Für uns ist klar: In einer sich rapide verändernden Welt, in der die NATO von den USA infrage gestellt und von Russland und China herausgefordert wird, braucht das Bündnis ein starkes Deutschland in einem verteidigungsfähigen Europa. Dies beinhaltet eine starke Bundeswehr, eine gut koordinierte Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und ein geschlossenes Vorgehen in der europäischen Sicherheitspolitik. Zugleich müssen wir in der Bevölkerung wieder ein Bewusstsein schaffen, dass ohne eine starke Verteidigung unsere Freiheit bedroht ist", betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Die vbw begrüßt die Grundgesetzänderung, die den Spielraum für künftige Verteidigungsausgaben deutlich erhöht. "Damit stehen nicht nur die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung, um unsere Verteidigungsfähigkeit wieder herzustellen. Wir zeigen damit auch unseren Bündnispartnern, dass Deutschland klar zu seiner Verantwortung steht", erklärt Brossardt und ergänzt: "Unabhängig von den großen, zusätzlichen Anstrengungen, die Deutschland und Europa jetzt dringend leisten müssen, setzt die vbw aber weiterhin auf die enge Partnerschaft mit den USA - auch und insbesondere im Rahmen der NATO."



Die Wirtschaft im Freistaat trägt aus Sicht der vbw eine entscheidende Rolle für das Gelingen der Zeitenwende. "Mit über 45.000 Beschäftigten in der Verteidigungsindustrie ist Bayern ein zentraler Drehpunkt für die deutsche Verteidigungswirtschaft. Fakt ist: Jedes dritte Unternehmen der Branche in Deutschland hat seinen Sitz in Bayern. Mit unserer leistungsfähigen Verteidigungsindustrie sichern wir den Erfolg der Zeitenwende und leisten unseren Beitrag zum transatlantischen Verteidigungsbündnis. Jetzt gilt es, unsere Industrie im Verteidigungsbereich weiter entschieden zu stärken. Der 10-Punkte Aktionsplan der Bayerischen Staatsregierung zur Unterstützung der Verteidigungsindustrie im Freistaat ist hier ein starkes Signal. Einen solchen Schulterschluss zwischen Industrie und Politik brauchen wir auch auf Bundesebene", so Brossardt abschließend.



Kontakt: Felix Fend, Tel. 089-551 78-335, E-Mail: felix.fend@ibw-bayern.de





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.