FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch leicht zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,06 Prozent auf 129,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,67 Prozent.

Die Finanzmärkte warten auf die Ankündigung von Zöllen durch US-Präsident Donald Trump. Trump will am Mittwoch um 22 Uhr (MESZ) eine neue Runde weitreichender Zölle präsentieren. Der Republikaner sprach in der Vergangenheit von wechselseitigen Zöllen. Das bedeutet im Prinzip, dass die USA überall dort Zölle anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Zuletzt war aber unklar, ob die US-Regierung einfach pauschale Zölle auf den Weg bringen könnte.

Zumindest haben Vertreter der Trump-Regierung anschließende Verhandlungen nicht ausgeschlossen. "Wichtig ist die begleitende Rhetorik, um einen Eindruck von der Chance auf Deals zu bekommen", schreiben Experten der Dekabank. "Die Kapitalmärkte und Unternehmen mögen keine Unsicherheit, doch erscheint fraglich, ob heute wirklich Klarheit geschaffen wird." In den Stunden und Tagen nach Verkündung sei mit moderaten Gegenmaßnahmen von China, der EU und Kanada zu rechnen, schreibt die Dekabank.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA steht am Nachmittag der Beschäftigungsbericht des privaten Instituts ADP für den Monat März an. Am Freitag folgt dann der offizielle Bericht der Regierung. Zudem werden auch noch Zahlen zu den Industrieaufträgen veröffentlicht./jsl/jkr/mis