© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Die Aktie von CoreWeave fährt Achterbahn. Kurz nach dem Börsengang rutschte sie unter den Ausgabepreis. Gestern schoss sie dann um 42 Prozent nach oben. Im vorbörslichen Nasdaq-Handel geht es nun wieder abwärts.Nach einem holprigen Start an der Börse überrascht CoreWeave nun mit einem spektakulären Kurssprung: Am Dienstag legte die Aktie des KI-Cloud-Anbieters an der Nasdaq um satte 42 Prozent zu und schloss bei 52,49 US-Dollar - deutlich über dem Ausgabepreis von 40 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung kletterte damit auf knapp 25 Milliarden US-Dollar. Noch zu Wochenbeginn sah es düster aus: Am Montag verlor das Papier mehr als 10 Prozent und rutschte unter den IPO-Preis. Schon der erste …