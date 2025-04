Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Katrien Verlinden wird zum 14. April 2025 Präsidentin des globalen Geschäftssegments Advanced Technology Facilities (ATF) von Exyte- Verlinden wechselt von Saipem America Inc., wo sie zuletzt als Präsidentin und CEO tätig war. Sie bringt mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung zu Exyte- Mark Garvey wird sich auf seine Rolle als Mitglied der Geschäftsleitung und CEO ATF konzentrieren- Exyte-CEO Dr. Wolfgang Büchele: "Katrien Verlinden bringt herausragende Fachkenntnisse in globalen Projekten und exzellente Führungskompetenz mit. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie die Fortschritte zur Erreichung der strategischen Ziele von Exyte weiter beschleunigen."Die Geschäftsleitung von Exyte hat Katrien Verlinden mit Wirkung zum 14. April 2025 zur Präsidentin der Global Business Unit Advanced Technology Facilities ernannt. Verlinden wird ihren Dienstsitz in Singapur haben und an den bisherigen Stelleninhaber Mark Garvey berichten. Garvey, der seit Januar 2020 Präsident von ATF war, wird sich auf seine im Dezember 2023 zusätzlich übernommene Rolle als Mitglied der Exyte-Geschäftsleitung und CEO von ATF konzentrieren. ATF ist das umsatzstärkste Geschäftsfeld von Exyte und vor allem in den Bereichen Halbleiter- und Batteriezellenproduktion tätig.Zuletzt war Verlinden als Präsidentin und CEO von Saipem America Inc. sowie als Landesleiterin für Saipem in Nordamerika tätig. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung und umfassende operative Expertise in den Bereichen Engineering, Procurement und Construction (EPC) in der Energiebranche. Verlinden genießt hohes Ansehen bei Kunden und Branchenvertretern.Bei Saipem, einem weltweit führenden Unternehmen für Offshore- und Onshore-EPC-Dienstleistungen in der Energiebranche, hatte Verlinden verschiedene internationale Managementpositionen inne. Zuvor war sie in operativen Funktionen tätig, darunter als Technische Managerin, Projektmanagerin und Projektdirektorin für große Onshore-EPC-Projekte, vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika. Verlinden hat Ingenieurwissenschaften an der Katholieke Universiteit Leuven in Belgien studiert und eine weiterführende Managementausbildung an der Stanford Graduate School of Business absolviert. Sie spricht fließend Niederländisch, Italienisch, Englisch und Französisch und interessiert sich leidenschaftlich für Koreanisch und Japanisch."Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Phase der Transformation in der Halbleiter- und Batterieindustrie zu Exyte zu stoßen", sagt Verlinden. "In den vergangenen Jahren hat das Geschäftsfeld Advanced Technology Facilities ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Ich freue mich darauf, aktiv dazu beizutragen, diesen Erfolg weiter auszubauen. Die ambitionierten Ziele von ATF bieten eine besondere Gelegenheit, meine Erfahrungen und frischen Perspektiven mit der Expertise des globalen Teams zu vereinen, um gemeinsam Innovationen in High-Tech-Projekten voranzutreiben und herausragende Ergebnisse für Exyte und seine Kunden zu erzielen."Exyte CEO Dr. Wolfgang Büchele sagt: "Katrien Verlinden bringt herausragende Fachkenntnisse in globalen Projekten und exzellente Führungskompetenz mit. Mit ihrer Ernennung zur Präsidentin der Global Business Unit Advanced Technology Facilities werden wir die Vision von Exyte weiter vorantreiben. Ihre Führung wird operative Exzellenz sichern und unsere Fähigkeiten zur Bereitstellung innovativer High-Tech-Lösungen für unsere Kunden stärken. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie die Fortschritte zur Erreichung der strategischen Ziele von Exyte weiter beschleunigen."Die Global Business Unit ATF ist das umsatzstärkste Geschäftsfeld von Exyte und operiert vorrangig in den Bereichen Halbleiter, Batterietechnologie, Photovoltaik sowie Flachbildschirmtechnologien. ATF bietet Beratungs- und Planungsdienstleistungen, Engineering- und Design-Services sowie Projektmanagement für den Bau von Produktionsstätten und Forschungs- und Entwicklungszentren in der Elektronikindustrie an. Zu den Kunden zählen weltweit führende Technologie- und Innovationsführer.Über ExyteExyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die High-Tech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro.