München (ots) -Ausblick auf das Fußball-Highlight des Sommers: Vom 2. bis zum 27. Juli 2025 geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen in der Schweiz um den EM-Pokal. ARD und ZDF übertragen alle Spiele der UEFA Frauen-EM live. Deutschland, acht Mal Europameister bei bislang 13 EM-Turnieren, trifft in der Gruppenphase auf Polen, Dänemark und Schweden. Welche Spiele der EM-Gruppenphase in der ARD und welche im ZDF zu sehen sind, steht bereits fest.So überträgt die ARD am Freitag, 4. Juli 2025, um 21:00 Uhr live die Begegnung Deutschland - Polen aus St. Gallen sowie am Dienstag, 8. Juli 2025, um 18:00 Uhr das zweite Gruppenspiel Deutschland - Dänemark live aus Basel im Ersten und in der ARD Mediathek. Auch der Eröffnungs-Spieltag mit Island gegen Finnland und dem Spiel des Gastgebers Schweiz gegen Norwegen am Mittwoch, 2. Juli 2025 ist live in der ARD zu sehen. Das deutsche Abschluss-Spiel der Vorrunde gegen die Auswahl aus Schweden in Zürich zeigt das ZDF live am Samstag, 12. Juli 2025, um 21:00 Uhr. Auch das Finale, das am Sonntag, 27. Juli, um 18:00 Uhr in Basel stattfindet, wird vom ZDF live übertragen.16 Teams spielen bei der EM in vier Gruppen um den Einzug in die K.o.-Runden. Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft überträgt das ZDF live das deutsche Viertelfinale, die ARD zeigt ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung live. Von allen deutschen Spielen gibt es außerdem Audio-Livestream-Übertragungen in der ARD Audiothek. Die Verteilung der übrigen Spiele in der K.o.-Phase erfolgt aktuell im Anschluss an die jeweilige Runde zwischen ARD und ZDF.Die noch vor der EM anstehenden Nations League-Spiele der DFB-Elf sind ebenfalls live bei ARD und ZDF zu sehen: Schottland - Deutschland gibt es bereits am Freitag, 4. April live beim ZDF, ebenso wie die Begegnung Deutschland - Niederlande am 30. Mai. Die ARD überträgt live das Rückspiel Deutschland - Schottland aus Wolfsburg am 8. April - und das nicht nur im Ersten und in der ARD Mediathek, sondern außerdem im KIKA. Hier ist ab 17:30 Uhr eine eigene parallele Übertragung geplant, kommentiert, gestaltet und umgesetzt von Kindern. Darüber hinaus zeigt die ARD auch das letzte Spiel der DFB-Frauen vor der EM live: Österreich - Deutschland gibt es am 3. Juni im Ersten und in der ARD Mediathek.Innerhalb der ARD liegt die Federführung für die UEFA Frauen-EM 2025 beim Norddeutschen Rundfunk (NDR). Weitere Informationen rund um das Thema, zur DFB-Nationalmannschaft und den deutschen Gruppengegnern bei der EM gibt es unter sportschau.de.Verteilung der Spieltage in der Gruppenphase der UEFA Frauen-EM 2025:Mittwoch, 2.7.2025Island - Finnland (18:00 Uhr)ARDSchweiz - Norwegen (21:00 Uhr)ARDDonnerstag, 3.7.2025Belgien - Italien (18:00 Uhr)ZDFSpanien - Portugal (21:00 Uhr)ZDFFreitag, 4.7.2025Dänemark - Schweden (18:00 Uhr) ARDDeutschland - Polen (21:00 Uhr)ARDSamstag, 5.7.2025Wales - Niederlande (18:00 Uhr)ZDFFrankreich - England (21:00 Uhr)ZDFSonntag, 6.7.2025Norwegen - Finnland (18:00 Uhr)ARDSchweiz - Island (21:00 Uhr)ARDMontag, 7.7.2025Spanien - Belgien (18:00 Uhr)ZDFPortugal - Italien (21:00 Uhr)ZDFDienstag, 8.7.2025Deutschland - Dänemark (18:00 Uhr)ARDPolen - Schweden (21:00 Uhr)ARDMittwoch, 9.7.2025England - Niederlande (18:00 Uhr)ZDFFrankreich - Wales (21:00 Uhr)ZDFDonnerstag, 10.7.2025Finnland - Schweiz (21:00 Uhr)ZDFNorwegen - Island (21:00 Uhr)ZDFFreitag, 11.7.2025Italien - Spanien (21:00 Uhr)ARDPortugal - Belgien (21:00 Uhr)ARDSamstag, 12.7.2025Schweden - Deutschland (21:00 Uhr)ZDFPolen - Dänemark (21:00 Uhr)ZDFSonntag, 13.7.2025Niederlande - Frankreich (21:00 Uhr)ARDEngland - Wales (21:00 Uhr)ARDPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6004168