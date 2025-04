Am heutigen Mittwoch, dem "Tag der Befreiung" in den USA, wird US-Präsident Donald Trump die "reziproken" Zölle verhängen, die in den letzten Tagen für große Unsicherheit an den Märkten gesorgt haben. Die Angst vor einer Verlangsamung der US-Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation hat den Goldpreis fast täglich auf neue Rekordstände getrieben, während die US-Aktienmärkte eingebrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...