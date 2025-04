Die Rheinmetall-Aktie präsentiert sich heute schwächer (aktuell: -2,5% auf 1310 Euro), konnte sich aber in den vergangenen sechs Monaten per Saldo um 162% nach oben schrauben. In der Drei-Jahres-Betrachtung können sich Rheinmetall-Aktionäre sogar über einen satten Kursgewinn von 602% freuen. Rheinmetall-Aktie: Das neue Kursziel Die Privatbank Berenberg hat die Aktien...

