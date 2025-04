Wien / Tirana (ots) -Biografie über den albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama im Star Troopers Verlag erschienen:"Edi - I still paint"Die Autoren Markus Posset und David Tschikof legen mit "Edi - I still paint" eine eindrucksvolle Biografie über einen der prägendsten Politiker Südosteuropas vor: Edi Rama. Der ehemalige Bürgermeister von Tirana und amtierende Premierminister Albaniens hat nicht nur sein Land grundlegend reformiert, sondern auch das internationale Bild Albaniens nachhaltig verändert.Das Buch gewährt tiefe Einblicke in die beruflichen, politischen und persönlichen Stationen eines außergewöhnlichen Lebens. Rama wird als Künstler, Reformer und Visionär gezeichnet - als jemand, der seine kreative Ader nie verloren hat und zugleich mit Klarheit und Mut politische Verantwortung übernimmt.Von den farbenfrohen Fassaden Tiranas bis zu mutigen Justizreformen, von seinem Pariser Atelier bis an die Verhandlungstische der EU - "Edi - I still paint" erzählt die Geschichte eines Mannes, der die Grenzen zwischen Kunst und Politik aufhebt. Es zeigt, wie ein kreativer Geist ein Land bewegen kann.Die Autoren verbinden journalistische Präzision mit persönlichen Einblicken und zeichnen ein vielschichtiges Porträt eines charismatischen Staatsmanns, der Brücken baut - zwischen Kultur und Politik, zwischen Ost und West.Das Buch ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich.https://urlgeni.us/amazon/ramahttps://www.startroopers-publishing.comHier gehts zum Buch Hier gehts zum Buch (https://urlgeni.us/amazon/rama)Pressekontakt:Innomatic ai GmbHTelefon: +4368181112402E-Mail: office@innomatic.aiOriginal-Content von: Innomatic.ai GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179196/6004228