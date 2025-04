Arlesheim (ots) -- Umsatz um 8,3 Prozent auf 456,2 Mio. Euro gesteigert.- Operatives Ergebnis (EBIT ohne Sondereffekte) von 13,4 Mio. Euro auf 28,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt.- Beide Geschäftseinheiten - Naturkosmetik und Pharma - weltweit dynamisch gewachsen.- Strategische Wachstumshebel Internationalisierung, Digitalisierung, Innovation und Premiumisierung treiben Geschäftsentwicklung.- CEO Tina Müller: "Das Jahr 2024 war für Weleda das Jahr der Erneuerung, und es war für uns gleichzeitig wirtschaftlich ein sehr starkes Jahr. Unsere Strategie Wachstum mit Verantwortung ist erfolgreich."- CEO Tina Müller: "Auch ins neue Geschäftsjahr sind wir mit Schwung gestartet. Wir werden unseren nachhaltigen Wachstumskurs mit vielen Innovationen fortsetzen."Die Weleda AG, Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel, kann auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurückblicken: Der Umsatz stieg um 8,3 Prozent auf 456,2 Mio. Euro (Vj. 421,2 Mio. Euro) - das ist der höchste Umsatz in der Geschichte des Unternehmens. Zugleich hat Weleda ihre Profitabilität deutlich verbessert und das operative Ergebnis (EBIT ohne Sondereffekte) auf 28,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt (Vj. 13,4 Mio. Euro).Zum dynamischen Wachstum haben beide Geschäftsfelder und alle Regionen weltweit beigetragen: Im Kosmetikgeschäft erhöhte sich der Umsatz um 8,2 Prozent auf 367,9 Mio. Euro (Vj. 340,1 Mio. Euro), während die Pharmasparte ihre Umsätze um 8,7 Prozent auf 88,3 Mio. Euro (Vj. 81,2 Mio. Euro) steigern konnte. "Das Jahr 2024 war für Weleda das Jahr der Erneuerung, und es war für uns gleichzeitig wirtschaftlich ein sehr starkes Jahr. Unsere gute Entwicklung zeigt, dass unsere Strategie Wachstum mit Verantwortung erfolgreich ist", sagt Tina Müller, CEO der Weleda AG. "Wir haben die passenden Massnahmen ergriffen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz weiter zu stärken. Mit unserer Fokussierung auf die vier Wachstumshebel Innovation, Premiumisierung, Digitalisierung und Internationalisierung liegen wir genau richtig."Internationalisierung vorangetrieben - Kernregion D-A-CH deutlich erholtWeleda hat ihr internationales Geschäft im vergangenen Jahr weiter ausgebaut und in grossen Märkten wie Asien und USA, aber auch in Osteuropa, Südeuropa und Benelux den Umsatz zweistellig gesteigert. Zudem ist Weleda auch in ihrer Kernregion D-A-CH nach zuletzt herausfordernden Jahren wieder klar auf Wachstumskurs. Im grössten Einzelmarkt Deutschland erzielte Weleda ein Umsatzplus von 6,2 Prozent. In der Schweiz erhöhte sich der Umsatz um 7,4 Prozent. Unterstützt wurde diese gute Entwicklung im D-A-CH-Raum auch durch die neuen Webshops in der Schweiz und Deutschland, die im Frühjahr 2024 erfolgreich live gegangen sind.Weleda hat 2024 hohe Innovationskraft bewiesen. Neue Produkte wie die verjüngende Gesichtspflege Blauer Enzian & Edelweiss oder die Erweiterung der Rosmarin-Haarpflege-Serie waren wichtige Umsatztreiber im Kosmetikgeschäft. Im Pharmabereich hat sich die Konzentration auf ein Fokus-Sortiment für die Anwendungsfelder Auge, Stress & Schlaf und Verdauung positiv auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt. Dabei haben die Augenpräparate mit einer Umsatzsteigerung um 32 Prozent besonders zum Wachstum beigetragen.Komplexität reduziert - Effizienz gesteigertIm Zuge einer neuen Organisationsstruktur, die Anfang 2024 in Kraft getreten ist, hat Weleda die Geschäftseinheiten Kosmetik und Pharma eingeführt und damit ihren operativen Bereichen mehr unternehmerische Verantwortung übertragen. Zudem wurden starke Zentralfunktionen etabliert und Kompetenzen unternehmensübergreifend gebündelt. "Mit der neuen Organisationsstruktur sind wir schneller, effizienter und schlagkräftiger geworden. Davon profitieren unsere Kundinnen und Kunden weltweit", erklärt Tina Müller.Nachhaltig aus ÜberzeugungBei aller Erneuerung bleibt sich Weleda treu. So bildet Nachhaltigkeit weiterhin das Fundament des Geschäftsmodells. Weleda setzt sich für den Schutz der Biodiversität und den Erhalt gesünder Böden ein und stärkt die Kreislaufwirtschaft. Im vergangenen Jahr hat Weleda ihre Nachhaltigkeitsstrategie weiter geschärft und dabei anspruchsvolle Ziele definiert. Das Unternehmen strebt an, bei seinen Scope 1 und 2 Emissionen bis 2040 Net Zero zu erreichen und die Scope 3 Emissionen bis zu diesem Zeitpunkt um 80 Prozent zu reduzieren.Mit Innovationen auf stabilem WachstumskursDie Zukunft von Weleda wird mehr denn je von Innovationen geprägt sein. Die jüngst vorgestellte Mehrgenerationen-Linie minLen ist die erste einer ganzen Reihe von neuen Produkt-Serien im Kosmetikgeschäft, die Weleda 2025 am Markt einführen wird. Damit - wie auch mit der neuen Gesichtspflege Weleda Cell Longevity - rückt Weleda mehr Richtung Premium und erweitert ihre Vertriebskanäle. Beide Produktlinien werden in Parfümerien erhältlich sein.Auch im Pharmageschäft stärkt Weleda ihre Innovationskraft. Das Unternehmen hat ein interdisziplinäres Team unter dem Namen "Futurum" zusammengestellt mit dem Ziel, seine anthroposophischen Arzneimittel weiterzuentwickeln und stärker mit wissenschaftlichen Studien zu untermauern oder neue Applikationsformen im Sinn der Patientinnen und Patienten auf den Markt zu bringen.Mit neuem Markenauftritt in eine nachhaltig erfolgreiche ZukunftDie gezielte Weiterentwicklung von Weleda zeigt sich auch in einem deutlich modernisierten Erscheinungsbild, mit dem Weleda zunehmend jüngere Zielgruppen anspricht. Das Unternehmen hat seinen Markenauftritt zeitgemäss weiterentwickelt, jünger und zugleich wertiger gestaltet, inklusive Logo. Ergänzt wird das Logo jetzt um eine Wortmarke, die die Werte und Herkunft des Unternehmens klar hervorhebt: "Natural Science", beziehungsweise "Swiss Natural Science". Weleda-Produkte sind und bleiben zertifizierte Naturprodukte. Zugleich nutzt das Unternehmen die Erkenntnisse seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um die natürliche Kraft von Heilpflanzen so zu optimieren, dass sie in der Anwendung die bestmögliche Wirksamkeit erzielen und die Lebenskraft stärken. Mit dem neuen Auftritt wird Weleda im Laufe des Jahres überall im Markt präsent sein."Wir haben in jeder Hinsicht die Weichen für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir sind mit Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet und werden unseren Wachstumskurs mit vielen Innovationen fortsetzen", sagt Tina Müller.Über WeledaDie Weleda AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel. Insgesamt ist Weleda in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.200 Mitarbeitende. Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und Anthroposophischen Arzneimitteln. Weleda betreibt sechs eigene Gärten nach biologisch-dynamischer Anbauweise und setzt sich insbesondere für die Biodiversität und gesunde Böden ein. Weleda ist eine zertifizierte B Corp.