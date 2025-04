Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Tech Mahindra (https://www.techmahindra.com/) (NSE: TECHM), ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, und CrateDB, ein Unternehmen für Datenmanagement, gaben auf der Hannover Messe 2025, der Weltleitmesse für Industrietechnologie, eine strategische Partnerschaft bekannt. Die Partnerschaft soll die Sektoren Automotive, Manufacturing (https://www.techmahindra.com/industries/manufacturing/) und Smart Factory (https://www.techmahindra.com/industries/manufacturing/smart-factory-services/) revolutionieren, indem sie fortschrittliche agentenbasierte KI-Lösungen bereitstellt, die Echtzeit-Datenanalysen nutzen und Unternehmen in die Lage versetzen, Innovation und Effizienz in großem Umfang voranzutreiben.Die Partnerschaft wird Tech Mahindras fundierte Branchenkenntnisse und Fähigkeiten zur digitalen Transformation mit der leistungsstarken Datenbanktechnologie von CrateDB kombinieren, um den vollen Wert von Daten für Industriekunden zu erschließen. Durch die Nutzung der Open-Source-, Multi-Model- und verteilten Datenbank von CrateDB wird Tech Mahindra Unternehmen fortschrittliche Funktionen zur Verfügung stellen, um Lieferketten (https://www.techmahindra.com/industries/manufacturing/supply-chain-management/) zu optimieren, vorausschauende Wartungsmodelle zu verbessern und höhere Qualitätskontrollstandards in ihren Betriebszentren zu gewährleisten. Darüber hinaus werden die Lösungen Zeitreihendaten von industriellen IoT (IIoT)-Sensoren in einer cloudbasierten Umgebung analysieren und integrieren, so dass Unternehmen strukturierte Daten für schnellere und fundiertere Entscheidungen nutzen können.Harshul Asnani, President und Head - Europe Business, Tech Mahindra,, sagte: "Agentenbasierte KI definiert industrielle Abläufe neu, indem sie konversationelle Benutzeroberflächen, autonome Entscheidungsfindung, automatisierte Geschäftsprozesse und Datendarstellung in Echtzeit ermöglicht. Während sich Unternehmen auf dem Weg zur Industrie 4.0 befinden, haben herkömmliche Dateninfrastrukturen Mühe, Schritt zu halten. Unsere Partnerschaft mit CrateDB liefert KI-gestützte Erkenntnisse in großem Umfang und ermöglicht es Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern, Innovationen voranzutreiben und sich in einer zunehmend intelligenten und datenintensiven Landschaft einen Wettbewerbsvorteil zu sichern."Gemeinsam haben Tech Mahindra und CrateDB eine einzigartige Cloud-Datenmanagement-Architektur entwickelt, um hoch skalierbare und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die Industrieunternehmen dabei helfen, ihre Produktion global zu skalieren und Cloud-Ressourcen zu optimieren. Durch die Integration einer skalierbaren und anpassungsfähigen Architektur kann die Lösung in verschiedenen Teilbereichen der Fertigung eingesetzt werden und bietet Unternehmen einen einheitlichen Ansatz für Echtzeit-Analysen.Lars Färnström, CEO von CrateDB, kommentierte: "Wir freuen uns, gemeinsam mit Tech Mahindra auf der Hannover Messe zu zeigen, wie unsere Echtzeit-Analyseplattform industrielle Prozesse verändern kann. Wenn Unternehmen ihre datengesteuerten Initiativen skalieren wollen, stellt unsere Partnerschaft sicher, dass sie über die notwendige Technologie und Expertise verfügen, um sich in der sich entwickelnden Landschaft der Industrie 4.0 zurechtzufinden."Im Zuge der weltweiten Einführung von Industrie 4.0 ist die Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu verarbeiten und zu nutzen, zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal geworden. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden beide Unternehmen auch Live-Demonstrationen auf der Hannover Messe 2025 präsentieren, bei denen die Besucherinnen und Besucher sehen können, wie Echtzeit-Analysen und skalierbare Dateninfrastrukturen die Effizienz steigern und industrielle Abläufe optimieren können.Für weitere Informationen über die Partnerschaft und gemeinsame Lösungen besuchen Sie den Stand von Tech Mahindra und CrateDB J41, Halle 14 auf der Hannover Messe 2025.Weitere Informationen darüber, wie TechM mit Ihnen zusammenarbeiten kann, um Ihre Scale at Speed-Anforderungen zu erfüllen, finden Sie unter https://www.techmahindra.com.Unsere Social-Media-Kanäle: Facebook,Twitter, (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/tech_mahindra?lang%3Den&data=05%7C02%7CRushabhRajiv.Jain@TechMahindra.com%7Cb128916cb78c414e0a7808dc63ad1d6f%7Cedf442f5b9944c86a131b42b03a16c95%7C0%7C0%7C638494842421091023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Q1Zg9LPEX0AJ2H2UJM//uHQlnkxOmZb2QswU2OvuY7U%3D&reserved=0) LinkedIn, (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/tech-mahindra/posts/?feedView%3Dall&data=05%7C02%7CRushabhRajiv.Jain@TechMahindra.com%7Cb128916cb78c414e0a7808dc63ad1d6f%7Cedf442f5b9944c86a131b42b03a16c95%7C0%7C0%7C638494842421097519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Q9K7O2JiVJ1IsxsI4WoDN504Ye7eKHdBYslDnj78tNE%3D&reserved=0) YouTube (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/@TechMahindra09&data=05%7C02%7CRushabhRajiv.Jain@TechMahindra.com%7Cb128916cb78c414e0a7808dc63ad1d6f%7Cedf442f5b9944c86a131b42b03a16c95%7C0%7C0%7C638494842421104111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6PhBQjk4BAexe57yapdxoj3zIp9QW7BT7emHXPDYhhc%3D&reserved=0)Für weitere Informationen über Tech Mahindra wenden Sie sich bitte an: media.relations@techmahindra.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2539364/Tech_Mahindra_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tech-mahindra-und-cratedb-kooperieren-bei-der-bereitstellung-von-agentenbasierten-ki-losungen-fur-die-automobilindustrie-die-fertigung-und-intelligente-fabriken-302418331.htmlOriginal-Content von: Tech Mahindra, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76483/6004278