Seit kurzem gelten drei neue Krankheiten als Berufskrankheiten: Schädigung der Rotatorenmanschette, Gonarthrose bei Profifußballern und chronische obstruktive Bronchitis durch Quarzstaub. Wichtig ist dies anders als in der BU-Versicherung für die gesetzliche Unfallversicherung. Zum 01.04.2025 trat die 6. Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung in Kraft. Mit der Verordnung werden drei neue Krankheiten in die Berufskrankheitenliste aufgenommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...