Die meistgehandelten Produkte: Zollangst drückt Kurse - Chemie- und Pharmatitel unter Druck

Nach dem kurzen Zwischenhoch am Dienstag ist die Erholungsstimmung an den Märkten schon wieder verflogen. Zur Wochenmitte geraten die Kurse erneut ins Rutschen: Der DAX verliert spürbar an Boden, der EuroStoxx 50 weicht leicht zurück, und auch an der Wall Street zeigt sich der S&P 500 zur Eröffnung unter Druck. Besonders exportorientierte Branchen stehen im Schatten wachsender handelspolitischer Spannungen.

Makroökonomischer Überblick

Leichte Impulse für den heutigen Handelstag könnten von zwei eher sekundären Konjunkturdaten kommen: In Australien wurde der finale S&P Global Composite PMI veröffentlicht, der einen aktuellen Eindruck von der wirtschaftlichen Aktivität liefert. Aus den USA wird später die Veränderung der Rohöllagerbestände erwartet - ein Bericht, der vor allem für Energieaktien von Interesse ist.

Meistgehandelte Aktien

Für Verunsicherung sorgt vor allem die heutige Ankündigung von US-Präsident Donald Trump. Investoren befürchten zusätzliche Abgaben auf europäische Medikamente und medizinische Ausrüstungen - und reagieren entsprechend vorsichtig.

Besonders im Fokus stehen Bayer und Sartorius, deren Aktien im frühen Handel kräftig nachgeben. Marktteilnehmer ziehen sich verstärkt aus Chemie- und Gesundheitswerten zurück - aus Sorge, dass diese Branchen direkt von den neuen Maßnahmen betroffen sein könnten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG03F6 8,91 21418,033849 Punkte 24.03 Open End DAX® Bear UG2JVX 33,44 25631,54457 Punkte 6.75 Open End DAX® Bear UG124U 14,17 23700,590151 Punkte 10,06 Open End DAX® Bull HD8RBS 3,180 19155,680364 Punkte 7,06 Open End DAX® Bear UG124K 12,57 23540,721087 Punkte 10,89 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.04.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG30QJ 5,620 22700,00 Punkte -26.05 11.04.2025 Rheinmetall AG Call HD75JW 44.94 1000,00 EUR 2.41 17.06.2026 Sixt SE Call HD90HA 0,4600 80,00 EUR 7.45 17.09.2025 Rheinmetall AG Call UG3F52 38,56 1080,00 EUR 2.52 17.06.2026 DAX® Call UG27LV 3,080 22600,00 Punkte 31.56 17.04.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.04.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SG1 20,52 20289,145131 Punkte 10 Open End DAX® Long HC2RHW 1,370 21416,216938 Punkte 20 Open End NASDAQ 100 Short HD82S4 0,860 20731,048992 Punkte -15 Open End MicroStrategy Inc. Long UG1CL8 0,4900 229,580459 USD 4 Open End Tesla Inc. Short UG4AHM 5,840 286,362511 USD -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.04.2025; 11:45 Uhr;

