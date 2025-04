Frankfurt (www.fondscheck.de) - ETFs: "Europa-Euphorie vorbei" - ETF-NewsMit den Kursrückgängen auch in Europa hat sich die in den vergangenen Wochen zu beobachtende Begeisterung für Europas Aktien etwas abgekühlt, so die Deutsche Börse AG.Von Ausverkauf könne aber keine Rede sein. Leo Puschmann von Lang & Schwarz melde Käufe und Verkäufe gleichermaßen. "Es ist eher ruhig. Es wird abgewartet, wie es weitergeht", berichte Frank Wöllnitz von der ICF Bank. ...

