© Foto: David Vives - unsplash

Auf der Suche nach Aktien, die den Zöllen standhalten, hat Morgan Stanley Vorschläge, wie Anleger ihre Portfolios besser positionieren können.Trump wird voraussichtlich am Mittwoch seine Erläuterungen zur Handelspolitik ausführen, um 22 Uhr deutscher Zeit. Während die genauen Maßnahmen bis Dienstagnachmittag noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden, berichtete die Washington Post, dass der US-Präsident einen rund 20 prozentigen Zoll auf die meisten Importe in Erwägung zieht. Die Unsicherheit über diese Abgaben hat die Märkte ins Wanken gebracht. Der S&P 500 fiel in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 um rund 4,6 Prozent und verzeichnete damit seine schlechteste Quartalsentwicklung …