Chart des Tages | GOLD (02.04.2025)

Gold legt heute um 0,60 - zu, gleicht damit die gestrigen Verluste aus und übersteigt erneut die Marke von 3130 USD pro Unze. Der Anstieg ist natürlich auf die Rekordunsicherheit auf dem Markt zurückzuführen, da der Zeitpunkt der Ankündigung der US-Zölle näher rückt

Der Hauptgrund für die jüngsten Goldgewinne ist die wachsende Unsicherheit auf den globalen Märkten, die vor allem durch die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump angeheizt wird. Erst letzte Woche, am 26. März 2025, kündigte Trump einen Zoll von 25 - auf importierte Fahrzeuge an, der bald in Kraft treten soll, was die Angst vor einem umfassenderen Handelskrieg schürt Da für heute, den 2. April 2025, die Ankündigung weiterer Vergeltungsmaßnahmen erwartet wird, flüchten Anleger in Gold, um sich gegen wirtschaftliche Instabilität und eine mögliche Konjunkturabschwächung abzusichern. In der Vergangenheit hat sich Gold in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Turbulenzen gut entwickelt, und die aktuellen Zolldrohungen - in Kombination mit Vergeltungsmaßnahmen von Ländern wie Kanada, Mexiko und China - verstärken diesen Effekt

Die Zentralbanken, insbesondere in Entwicklungsländern wie China und Russland, spielen eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Goldnachfrage. Diese Banken erhöhen ihre Reserven nicht nur, um sich vor globalen Marktturbulenzen zu schützen, sondern auch, um ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern....

