Teneriffa (ots) -Wundervolle Nachrichten aus dem Loro Parque auf Teneriffa: Die gerettete Orca-Dame Morgan hat ein gesundes Kalb zur Welt gebracht. Die natürliche Geburt verlief problemlos und wurde vom geschulten Pflege- und Veterinär-Team begleitet, das die Gesundheit von Mutter und Kalb kontinuierlich überwachte. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der Nachwuchs ein Junge."Das gesamte Team im Loro Parque ist hocherfreut über diese Nachricht. Wir haben monatelang die notwendige Unterstützung geleistet, um eine sichere Geburt zu gewährleisten. Alle Geburten im Loro Parque sind etwas Besonderes, aber die eines Orcas ist von besonderer Bedeutung. Unser Team aus Pflegern, Tierärzten und Wissenschaftlern wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass das neue Kalb ein sicheres Zuhause hat und zusammen mit den anderen Orcas in unserer Obhut gedeiht", so Wolfgang Kiessling, Präsident der Loro Parque Gruppe. "Diese Geburt ist ein Beweis für das Engagement und die Erfahrung unseres Teams."Morgan steht exemplarisch für die erstklassige Tierschutzarbeit des Loro Parque: 2010 schwer verletzt an der niederländischen Küste gestrandet, wurde sie gerettet und lebt seit 2011 auf Teneriffa. Als taubes Tier war ihre Integration in die Orca-Gruppe eine besondere Herausforderung - mithilfe eines innovativen Kommunikationssystems auf Lichtsignal-Basis gelang es dem Team, ihr neue Lebensqualität zu schenken.In freier Wildbahn liegt die Sterblichkeitsrate bei Walkälbern in den ersten Lebensmonaten bei rund 50 Prozent. Auch deshalb befinden sich Mutter und Nachwuchs aktuell in einer separaten Anlage, die ihnen in den ersten Lebensmonaten maximale Ruhe und Sicherheit bietet. Wie in der Natur auch, ist das Kalb in dieser sensiblen Phase besonders auf die Muttermilch angewiesen, um lebenswichtige Antikörper aufzunehmen. Begleitet werden Mutter und Jungtier dabei von einem erfahrenen Team aus Pflegern, Tierärzten und Wissenschaftlern - selbstverständlich unter Einhaltung der fünf Freiheiten des Tierschutzes.Die Geburt unterstreicht einmal mehr die bedeutende Rolle moderner Zoos - sowohl beim Erhalt gefährdeter Tierarten als auch bei der Sensibilisierung für den Schutz unserer Ozeane.Über den Loro ParqueLoro Parque, eine Tierbotschaft mit einer Geschichte von mehr als 50 Jahren, verfügt über das größte und vielfältigste Papageienreservat der Welt und beherbergt außerdem Arten und Ökosysteme aus allen fünf Kontinenten. Gemeinsam mit der Stiftung Loro Parque Fundación setzt sich der Loro Parque konsequent für die Erhaltung der Artenvielfalt ein und stärkt die Rolle moderner Zoos als Beschützer der gefährdeten Tierwelt.Der Park hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die Plakette und die Goldmedaille der spanischen Regierung für touristische Verdienste, die Goldmedaille der Regierung der Kanarischen Inseln und den Prinz-Felipe-Preis für unternehmerische Exzellenz. Der Loro Parque ist darüber hinaus der einzige Zoo Europas mit der "Humane Certified"- Zertifizierung der US-TierschutzorganisationGlobal Humane und wurde mit dem "WAZA Sustainability Award" als nachhaltigster Zoo der Welt ausgezeichnet.