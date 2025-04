Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Artlist erweitert sein Portfolio kreativer KI-Tools um einen hochwertigen Generator für Videos und BilderArtlist, ein führendes Creative-Tech-Unternehmen mit einem sorgfältig kuratierten Archiv lizenzfreier kreativer Assets und KI-Tools für Marken und Creator weltweit, stellt heute seinen neuesten Release vor: den KI-Videogenerator.Der KI-Videogenerator von Artlist ist speziell für den Workflow von Videocreator konzipiert: Zuerst das perfekte Bild generieren - und es dann mit kuratierten Modellen und eigens entwickelten Stilen in ein hochwertiges Video verwandeln. Die erstellten Bilder und Videos sind durch die Artlist-Lizenz abgedeckt und somit auch für kommerzielle Projekte nutzbar.Die neuen KI-Bild- und -Videofunktionen sind auf Artlist.io (http://artlist.io/) mit einem Artlist Max-Tarif verfügbar - inklusive unbegrenztem Zugriff auf das gesamte Archiv. Außerdem sind sie im neuen AI Suite-Tarif enthalten, der auch den beliebten KI-Voiceover-Generator umfasst.Die Highlights im Überblick::- Sorgfältig kuratierte Modelle für spezifische visuelle Stile - perfekt für die Erstellung von Videos- Laufende Updates mit neuen Modellen, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen- Einfache Lizenzierung für kommerzielle Nutzung der generierten Inhalte- Hochwertige Ergebnisse in HD-Auflösung.- Maßgeschneiderte Benutzererfahrung, die auf die Sprache, den Stil und die Arbeitsabläufe von Videocreator abgestimmt ist.- Nahtlose Integration in das komplette kreative Archiv von Artlist - alles an einem Ort"Das ist ein riesiger Schritt auf dem Weg, Marken und Creatorn alles zu bieten, was sie brauchen - maßgeschneidert für ihre kreativen Anforderungen", sagt Ira Belsky, Mitgründer und Co-CEO von Artlist. "Als Videocreator weiß ich, wie wichtig es ist, alle Tools in einem System zu vereinen - ohne ständiges Hin- und Herwechseln. Mit unserem neuen KI-Video-Generator ermöglichen wir genau das: hochwertige Inhalte erstellen, nahtlos integriert ins komplette Artlist-Archiv - unter einer Lizenz, mit einem Abo.""Artlist steht seit jeher für die besten kuratierten Assets - verpackt in einer Plattform, die die Arbeit von Videocreator einfacher und wirkungsvoller macht. Genau so handhaben wir auch KI: Wir kuratieren die besten Modelle und integrieren sie so in unsere Plattform, dass sie optimal in den Workflow passen", ergänzt Roee Peled, Chief Product Officer von Artlist.Dies ist erst der Anfang. Hier sind nur einige der zusätzlichen Funktionen, die der KI-Videogenerator in den nächsten Monaten bieten wird:- Eigene Bilder hochladen und animieren- Inhalte in Ultra HD 4K hochskalieren- Noch mehr Kontrolle mit Inpainting und Generative FillDa generative KI heute eine zentrale Rolle im kreativen Prozess spielt, helfen Lösungen wie der KI-Videogenerator von Artlist (https://artlist.io/text-to-image-ai/?utm_source=Press_Release&utm_medium=text_link&utm_campaign=Main) Creatorn dabei, effizienter zu arbeiten, ihre kreativen Grenzen zu erweitern und neue Ideen zum Leben zu erwecken.Über ArtlistArtlist ist ein führendes Creative-Tech-Unternehmen, das weltweit Marken und Creator unterstützt - mit zwei Produkten: Artlist (http://artlist.io/?utm_source=Press_Release&utm_medium=text_link&utm_campaign=Main) und Motion Array (https://motionarray.com/?utm_source=Press_Release&utm_medium=text_link&utm_campaign=Main). Über 3 Millionen hochwertige, lizenzfreie Assets von preisgekrönten Künstlerinnen - darunter Musik, Soundeffekte, Stock-Videos, Templates und mehr - stehen über ein Abo-Modell zur Verfügung.Als zukunftsorientiertes Unternehmen entwickelt sich Artlist ständig weiter - mit kreativen KI-Features und Plugins für Videoeffekte. Alles wird durch eine globale Lizenz abgedeckt, die jede kreative Anforderung erfüllt. Über 27 Millionen Nutzerinnen - darunter Google, Amazon, Microsoft und Calvin Klein - vertrauen auf Artlist als Komplettlösung für Videoproduktion. Weitere Informationen finden Sie unter artlist.io.Video: https://www.youtube.com/watch?v=_t8ygssGQSUVideo: https://www.youtube.com/watch?v=o6uXwR5OzkkKontakt:Samuel Greensamuel.g@artlist.ioView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/artlist-launcht-ki-video-generator-fur-videocreator-302418311.htmlPressekontakt:+972-542661715Original-Content von: Artlist Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096694/100930178