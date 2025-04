Die Avance Gas Holding notiert aktuell bei 0,93 Euro und hat in den vergangenen 30 Tagen einen drastischen Kursrückgang von 41,46 Prozent verzeichnet. Seit Jahresbeginn summieren sich die Verluste auf 88 Prozent, während die Aktie im 12-Monats-Vergleich sogar 91,7 Prozent eingebüßt hat. Diese Entwicklung spiegelt die fundamentalen Veränderungen wider, die das Unternehmen derzeit durchläuft.

Am 28. Februar 2025 hat Avance Gas den Verkauf seiner Medium Sized Gas Carrier (MGC)-Flotte an Tochtergesellschaften von Exmar LPG B.V. abgeschlossen. Der Verkaufserlös belief sich auf 282,4 Millionen US-Dollar. Im Zuge dieser Transaktion erklärte der Vorstand eine außerordentliche Dividende von 0,75 US-Dollar pro Aktie. Die Auszahlung erfolgte am 5. März 2025, dem Ex-Dividend-Tag.

Jahresbericht und weitere Dividendenankündigung

Am 27. März 2025 veröffentlichte das Unternehmen den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024. Basierend auf den erzielten Ergebnissen und den verfügbaren liquiden Mitteln plant Avance Gas, eine weitere Dividende von etwa 0,70 US-Dollar pro Aktie auszuschütten. Diese Zahlung soll im April oder Mai 2025 erfolgen, noch bevor das Unternehmen den Liquidationsprozess abschließt.

Vollständige Unternehmensauflösung geplant

Mit dem Verkauf der gesamten Flotte strebt Avance Gas an, den verbleibenden Aktionären einen substantiellen finanziellen Ausgleich zu bieten. Die genaue Höhe der finalen Dividende wird von den endgültigen Liquidationserlösen abhängen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 18,04 Euro, das die Aktie noch im Mai 2024 erreicht hatte, beträgt inzwischen fast 95 Prozent. Die hohe Volatilität der Aktie, die mit annualisierten 158,30 Prozent für die letzten 30 Tage beziffert wird, verdeutlicht die Unsicherheit am Markt bezüglich des laufenden Liquidationsprozesses und dessen finanzieller Auswirkungen für die Anteilseigner.

