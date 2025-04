Vaduz (ots) -Von Mittwoch, 09. April, bis Samstag, 12. April 2025, findet in Eschen der Gruppenführerkurs für Feuerwehrleute statt, welcher vom Kurskommandanten Daniel Marxer, Eschen, geleitet wird.Gruppenführer ist die erste Führungsstufe bei den Feuerwehren. Die 39 Teilnehmer aus den Betriebs- und Gemeindefeuerwehren des Landes lernen an diesem Kurs die Verantwortung und die Aufgaben eines Gruppenführers kennen. Schwerpunkt ist das Führen einer Gruppe im Einsatz insbesondere beim Lösch- und Rettungsdienst und bei technischen Einsätzen. Ergänzt wird das praktische Programm durch thematisch verwandte Vorträge.Die theoretischen Lektionen finden im Feuerwehrdepot Eschen statt, die praktischen Ausbildungen und Übungen sind verteilt über das Gemeindegebiet in Eschen und Nendeln.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzDaniel Marxer, FW-InstruktorT +423 791 72 92kommandant@ffe.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930183