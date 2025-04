Bohrungen bei Bohrloch Fritz in Clay County haben begonnen

VANCOUVER, B.C., 20. Februar 2025 / IRW-Press / BGX - Black Gold Exploration Corp. (das "Unternehmen" oder "BGX") (CSE: BGX) (FWB: P30) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen beim Öl- und Gasbohrloch Fritz 2-30 (das "Bohrloch") in Clay County, Indiana, begonnen haben. Zu Beginn dieses Monats erwarb BGX vom Betreiber, Adler Energy LLC (der "Betreiber"), eine 10-%-Beteiligung am Bohrloch sowie eine Option auf eine Beteiligung an allen versetzten Erschließungsbohrlöchern in einem 210 Acres großen Gebiet von gemeinsamem Interesse.

Dieses Prospektionsgebiet ist ein Ausläufer des Bohrlochs Fritz 1, das vor etwa 17 Jahren gebohrt wurde und in dem sowohl Öl- als auch Gasvorkommen entdeckt wurden, jedoch aufgrund mehrerer Faktoren, einschließlich des damaligen Rückgangs der Ölpreise, nie gefördert wurde. Das Bohrloch befindet sich in einer bekannten produktiven Ölzone, die als Terra Haute Reef Bank bekannt ist und im Südwesten von Indiana liegt.

"Wir sind davon überzeugt, dass die Bohrungen in dieser Region der bis dato bedeutsamste kurzfristige Meilenstein des Unternehmens ist, und wir freuen uns über die Möglichkeit, uns am Bohrloch zu beteiligen, das uns nicht nur das Potenzial für einen frühen Cashflow bietet, sondern auch unserem längerfristigen Plan entspricht, unsere Präsenz im Illinois-Becken zu erweitern", sagte Francisco Gulisano, Chief Executive Officer von BGX.

Das Illinois-Becken hat früher 10 bis 12 Millionen Barrel Öl pro Jahr gefördert.1 Der Betreiber hat eine 8 Quadratmeilen umfassende seismische 3D-Bewertung des Gebiets durchgeführt, einschließlich Fritz 2-30, die sowohl oberflächennahe als auch tiefere geschichtete Förderhorizonte zeigt. Das Bohrloch soll mindestens zehn potenzielle Ölförderhorizonte erproben. Tief liegende Brüche, die mit der 3D-Seismik deutlich zu erkennen sind, zeigen Migrationspfade für Öl in mehrere Zonen mit hoher Porosität, einschließlich Devonian, Trenton, St. Peter Sand, Black River und Knox. Diese Zonen weisen allesamt eine Mächtigkeit von über 100 Fuß auf, was Platz für große Ölvorkommen bietet.

"Basierend auf der 3D-Seismik und anderen Daten, die wir zusammengestellt haben, könnte unser erfahrenes technisches Team nicht begeisterter vom Bohrloch Fritz 2-30 sein, und wir freuen uns sehr, mit BGX zusammenzuarbeiten, um das zu entdecken, von dem wir glauben, dass es einen enormen unerschlossenen Wert darstellt", sagte John Miller, President von Adler Energy.

"Angesichts der Geschichte der Fritz-Bohrlöcher sind wir bestrebt, übersehene Möglichkeiten zu nutzen, um hoffentlich nicht nur unseren Cashflow in Schwung zu bringen, sondern auch Werte in einem der ältesten und produktivsten Ölbecken in der Geschichte Nordamerikas zu erschließen", sagte Gulisano abschließend.

Im Auftrag des Unternehmens

Francisco Gulisano

236-266-5174

Chief Executive Officer

Über BGX

BGX - Black Gold Exploration Corp. (CSE: BGX) (FWB: P30) ist ein Öl- und Gasexplorationsunternehmen, das sich der Schaffung von Shareholder-Value durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Öl- und Gasprojekten verschrieben hat. BGX verfügt derzeit über Assets in Argentinien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bgxcorp.com.

1 https://www.usgs.gov/publications/new-albany-shale-illinois-emerging-play-or-prolific-source

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Ansichten des Managements über zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht auf Aussagen in Bezug auf: (i) Bebohrung des Bohrlochs und dessen Zweck; (ii) das Potenzial für einen frühen Cashflow; (iii) der Plan des Unternehmens, seine Präsenz im Illinois-Becken auszubauen, und (iv) die Hoffnung des Unternehmens, in einem der ältesten und produktivsten Ölbecken in der Geschichte Nordamerikas Werte zu erschließen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen einer zukunftsgerichteten Aussage als richtig erweisen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Einen umfassenden Überblick über alle Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken können, finden Sie in den auf SEDAR+ hinterlegten Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung des Unternehmens.

Weder die CSE noch der Regulierungsdienstleister der CSE (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79105Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79105&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0886JL1054Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19181999-black-gold-beginn-bohrungen-illinois-becken