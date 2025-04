Das Biotechnologieunternehmen entwickelt vielversprechende mRNA-Nanopartikel gegen hepatozelluläres Karzinom und verzeichnet gleichzeitig erhebliches Umsatzwachstum.

Die Sunshine Biopharma Inc. (NASDAQ:SBFM) verzeichnet bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung innovativer Krebstherapien. Das Unternehmen gab kürzlich den erfolgreichen Abschluss weiterer Studien bekannt, die das Potenzial ihrer K1.1 mRNA-Lipid-Nanopartikel (K1.1-mRNA-LNP) als Behandlungsmethode für das hepatozelluläre Karzinom (HCC), eine häufige und tödliche Form von Leberkrebs, untermauern. Bei den jüngsten Untersuchungen lag der Fokus auf der Optimierung der Expressionsniveaus zweier Versionen des mRNA-Produkts - der vollständigen K1.1c und der verkürzten K1.1d - in HCC-Tumoren bei Mäusen. Die systemische Verabreichung zeigte, dass die Vollversion K1.1c das Wachstum verschiedener menschlicher HCC-Tumoren in Mäusen reduzierte und gut verträglich war. Eine vorläufige Studie zur verkürzten Version K1.1d deutete auf signifikante Anti-Tumor-Aktivität in HCC-Modellen bei Mäusen hin, was nahelegt, dass diese kürzere mRNA in transplantierten Tumoren stark exprimiert werden könnte und möglicherweise eine bessere Wirksamkeit bei niedrigeren Dosen bietet. Dr. Steve Slilaty, CEO von Sunshine Biopharma, betonte den innovativen Charakter ihrer Arbeit: "Wir erweitern die Grenzen der mRNA-Therapie für Krebs mit unserer neuartigen mRNA-LNP-Formulierung."

Finanzielle Entwicklung zeigt starkes Wachstum

Sunshine Biopharma konnte im Geschäftsjahr 2024 beachtliche finanzielle Ergebnisse vorweisen. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 34,9 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 45% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttoprofit belief sich auf 10,7 Millionen Dollar, während das Unternehmen einen Nettoverlust von 5,1 Millionen Dollar verzeichnete. Trotz des aktuellen Nettoverlusts zeigt sich das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 4,16 Millionen Dollar finanziell solide aufgestellt. Sunshine Biopharma hat derzeit 70 generische verschreibungspflichtige Medikamente auf dem kanadischen Markt und plant die Einführung von 13 weiteren Arzneimitteln im Laufe des Jahres 2025, darunter NIOPEG®, ein Biosimilar des Medikaments NEULASTA®. Neben seiner Arbeit an mRNA-LNP-Formulierungen für die Krebsbehandlung hat das Unternehmen kürzlich ein öffentliches Zeichnungsangebot mit einem Bruttoerlös von etwa 10 Millionen Dollar für die Expansion der Vertriebsaktivitäten abgeschlossen. Das Unternehmen treibt zudem die Entwicklung eines PLpro-Proteasehemmers voran, einem kleinen Molekül zur Behandlung von SARS-Coronavirus-Infektionen.

