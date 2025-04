Hyundai fällt auf der Seoul Mobility Show mit einer verspielten Designstudie auf: Der Insteroid ist eine Mischung aus Rennauto und Hommage an die Gaming-Szene. Zwar basiert die Studie auf dem Elektro-Kleinwagen Hyundai Inster, sie ist im Gegensatz zum Serienmodell aber nicht für den Verkauf vorgesehen. Mit der Premiere des Insteroid in Seoul will Hyundai nach eigenen Angaben "das bereits große Interesse der Kunden am Hyundai Inster weiter steigern". ...

