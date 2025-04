© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

Alibaba gilt als zollsicherer Hafen in stürmischen Märkten. Investor Quint Tatro erklärt, warum der Tech-Gigant jetzt "eine großartige Möglichkeit" ist - und welche zwei Aktien er außerdem auf dem Zettel hat.Inmitten wachsender Unsicherheit rund um US-Zölle rät Quint Tatro, Gründer und Präsident von Joule Financial, Anlegern zu einer besonderen Strategie: Investitionen in Unternehmen, die vom globalen Handelsstreit möglichst unberührt bleiben. In der CNBC-Sendung "Power Lunch" empfahl Tatro insbesondere Alibaba - und begründete seine Einschätzung deutlich. "Trotz des Anstiegs, den wir in letzter Zeit bei Alibaba gesehen haben, sind wir hier immer noch Käufer, und es ist eine großartige …