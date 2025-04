Messbarer KI-ROI für das Bestandsmanagement durch optimierte Entscheidungen, die das Betriebskapital freisetzen, den Service verbessern und Verschwendung reduzieren

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz, gab bekannt, dass es durch optimierte Entscheidungen im Bestandsmanagement eine Kapitalrendite für künstliche Intelligenz (KI-ROI) erzielt. Mit Aera, dem Entscheidungsintelligenz-Agenten des Unternehmens, verbessern Marktführer die Bestandsleistung um bis zu 20 durch schnellere und genauere Entscheidungen, die Nachfrage und Angebot in Echtzeit erkennen und anpassen, um Werte zu generieren.

Die Bestandsverwaltung ist aufgrund beispielloser Herausforderungen und Störungen komplizierter geworden angetrieben durch die Dynamik des Welthandels, steigende Kosten für Rohstoffe, Transport und Arbeitskräfte sowie Risiken im Zusammenhang mit Überbeständen und Veralterung. Da die Lagerhaltungskosten 20% bis 30% des Gesamtwerts ausmachen, können Unternehmen, die die Komplexität der Lagerhaltung proaktiv in Echtzeit verwalten, erhebliche Vorteile erzielen.

"Selbst bei der besten Planung kann es zu Änderungen in der Fertigung, der Lagerkapazität oder den Bestellmustern der Kunden kommen, die eine kontinuierliche Anpassung des Lagerbestands erfordern. Dies erfordert Zeit und ständige Aufmerksamkeit", so Georges Tetegan, Corporate Vice President, Business Transformation bei J.D. Irving. "Durch den Einsatz von Aera und seiner Entscheidungsintelligenz können wir Probleme im Voraus vorhersagen und erhalten in Echtzeit fundierte Empfehlungen, um das Bestandsmanagement zu optimieren und unseren Teams an vorderster Front den entscheidenden Sauerstoff zuzuführen. So können wir unser Geschäft in Zukunft beschleunigen."

Mit Aera Decision Cloud und den kombinierbaren, skalierbaren Aera Skills erkennt und mildert Aera Schwankungen bei Angebot und Nachfrage, um Empfehlungen zu generieren und Entscheidungen zu automatisieren, die darauf abzielen, Betriebskapital freizusetzen, indem Überbestände minimiert, Produktverschwendung und -verderb reduziert, Bestandsabschläge verhindert werden und vieles mehr.

Hier sind Aera Skills, die die Bestandsleistung transformieren:

Control-Tower-Fähigkeit: Bietet zentralisierte Echtzeit-Transparenz über Lagerbestände und -bewegungen und ermöglicht so schnellere und fundiertere Entscheidungen

Fähigkeit zur Bedarfsprognose: Verwendet historische und externe Daten, um genaue Prognosen zu erstellen und sicherzustellen, dass der Bestand mit der erwarteten Nachfrage übereinstimmt

Fähigkeit zur Bedarfserkennung: Bezieht Echtzeit-Signale wie Kassendaten und Wettertrends ein, um Prognosen zu verfeinern und sich an plötzliche Bedarfsverschiebungen anzupassen

Dynamische Sicherheitsbestandsfähigkeit: Kontinuierliche Neukalibrierung der Sicherheitsbestände auf der Grundlage von Echtzeit-Nachfragevariabilität und Lieferkettenbedingungen

Fähigkeit zur Bestandsneuausrichtung: Dynamische Anpassung der Bestandsverteilung über Standorte hinweg, um sowohl Überbestände als auch Fehlbestände zu vermeiden

Fähigkeit zur Verwaltung von veralteten Beständen: Identifizierung von gefährdeten Beständen und deren Umverteilung, um Verderb und finanzielle Abschreibungen zu reduzieren

"Die Bestandsoptimierung ist nur ein entscheidender Bereich, in dem Aera Unternehmen dabei unterstützt, die Leistung der Lieferkette zu verbessern", sagte Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Von Anfang an haben wir Aera als einen ständig aktiven Entscheidungsintelligenz-Agenten konzipiert, um die Entscheidungsfindung in Unternehmen kontinuierlich zu beschleunigen und zu optimieren und neue Werte zu erschließen. Heute ist Entscheidungsintelligenz ein Muss und Aera ist an vorderster Front dabei und treibt erstaunliche Innovationen und messbare Ergebnisse für fortschrittliche Führungskräfte voran."

Weitere Informationen über Aera und seine Funktionen zur Bestandsleistung finden Sie unter https://www.aeratechnology.com/skills/inventory.

Über Aera Technology

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz, hat Aera entwickelt, den ersten Agenten für Entscheidungsintelligenz. Aera ist in Echtzeit und ständig aktiv und versteht, wie ein Unternehmen funktioniert, gibt umsetzbare Empfehlungen, sagt Geschäftsergebnisse voraus, führt Entscheidungen in großem Maßstab aus und lernt aus jeder Entscheidung. Aera unterstützt das gesamte Spektrum von Entscheidungen, von operativen bis hin zu strategischen, und wird von Aera Decision Cloud und seinen kombinierbaren Aera Skills angetrieben. Indem Aera die weltweit führenden Unternehmen in die Lage versetzt, Entscheidungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu optimieren, ermöglicht Aera eine nachhaltigere, intelligentere und effizientere Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

