Baden-Baden, den 2. April 2025: Der Aufsichtsrat der grenke AG hat Isabel Tufet Bayona mit Wirkung zum 1. September 2025 zur neuen Chief Operating Officer (COO) ernannt. Sie übernimmt die Nachfolge von Isabel Rösler, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2024 verlassen hatte. Ihre Zuständigkeiten werden sich auf die gesamte Marktfolge einschließlich Credit Center, interne Kontrollfunktionen wie Risikocontrolling, Compliance, Geldwäscheprävention, Informationssicherheit und Datenschutz sowie den Bereich Personal erstrecken. Isabel Tufet Bayona, Jahrgang 1978, ist eine ausgewiesene Compliance-, Transformations- und Digitalisierungsexpertin. Zuletzt zeichnete sie im erweiterten Vorstand der Santander Consumer Bank AG verantwortlich als Chief Transformation Officer und Generalbevollmächtigte. Davor war die Wirtschaftswissenschaftlerin dort in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Operations und Compliance tätig. Weitere berufliche Stationen waren Allianz Global Investors AG, Cominvest Asset Management GmbH (Commerzbank AG) und DASGIP AG/Jülich Fine Chemicals. Jens Rönnberg, Aufsichtsratsvorsitzender von grenke: "Die Expansion und unsere ehrgeizigen Wachstumsziele im grenke Konzern erfordern eine spezialisierte Verteilung der Verantwortungsbereiche im Vorstand. Wir freuen uns sehr, mit Isabel Tufet Bayona eine exzellente Vorständin gefunden zu haben, die unserem Anforderungsprofil hervorragend entspricht. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den für grenke so wichtigen Bereichen Compliance, Personal und Operations, ihre Internationalität und ihre Mehrsprachigkeit werden grenke als Global Player sehr zugute kommen. Isabel Tufet Bayona ist die ideale Ergänzung unseres Vorstandsteams." Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender von grenke: "Wir freuen uns sehr auf Isabel. Sie passt ausgezeichnet zu uns - nicht nur als ausgewiesene Expertin auf ihren Gebieten, sondern auch als Mensch. Ich bin überzeugt, dass sie zusätzliche nachhaltige Impulse und Dynamik in zentrale Vorhaben bringen wird. Dazu zählen vor allem die Optimierung unserer Prozesse und die weitere wirkungsvolle Digitalisierung durch effiziente Transformation." Isabel Tufet Bayona freut sich über ihre neue Aufgabe: "Der starke Kern des Geschäftsmodells von grenke ist für mich absolut überzeugend. In einem so spannenden, dynamischen und anspruchsvollen Umfeld mit einem engagierten Team die internen Strukturen effizient und zukunftsfähig für das starke Wachstum zu gestalten: Das sehe ich als eine sehr reizvolle Herausforderung für mich, auf die ich mich sehr freue."

Über grenke

Der grenke Konzern (grenke) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

