Bielefeld (ots) -DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld zum Pokalerfolg gegen Bayer Leverkusen gratuliert: "Unsere 3. Liga bricht nicht nur regelmäßig Zuschauerrekorde, jetzt steht sie auch noch im DFB-Pokalfinale. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung 2008 hat es ein Drittligist bis ins Endspiel geschafft. Emotionen, Leidenschaft, Begeisterung, Zusammenhalt, Unberechenbarkeit, kurz: Momente für die Ewigkeit in Bielefeld. Deshalb lieben wir den Fußball", so Neuendorf gegenüber der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Donnerstagsausgabe).