Der US-Präsident kann seinen bisherigen Slogan "Make America Great Again" kübeln. Wird doch die Zollpolitik bewirken, dass viele Amis schon bald die Köpfe hängen lassen. Wer in den Annalen blättert, findet Einträge, die der aktuellen Situation ähneln. Schon in den 1920er-Jahren erwies sich eine protektionistische US-Politik samt Zöllen als Bumerang. 1922 unterzeichnete der damalige republikanische US-Präsident Warren G. Harding das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...