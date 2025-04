München (ots) -Fabulr Comedy Media, eine innovative Plattform für humorvolle, oft KI-unterstützte Medieninhalte, feiert ihren Launch am 2. April 2025. In einer Zeit, die von Unsicherheit und Herausforderungen geprägt ist, setzt Fabulr ein starkes Zeichen für die verbindende und aufheiternde Kraft des Humors. Die Plattform versteht sich als kreativer Schauplatz für die Absurditäten des Lebens und lädt Humoristen und Comedy-Fans gleichermaßen ein.Der Launch von Fabulr (https://fabulr.de/)kommt zu einer Zeit, in der Initiativen wie SaveSocial (https://savesocial.eu) die Notwendigkeit betonen, Alternativen zu den dominanten Tech-Konzernen zu stärken. Fabulr geht hier einen konkreten Schritt: Durch die Anbindung an das dezentrale Fediverse über das Mastodon-Netzwerk (mit über 15 Millionen Nutzern) ermöglicht Fabulr Comedy Studios eine erhebliche Reichweitenerhöhung unabhängig von zentralisierten Algorithmen. Mit "Fabulr Comedy Social (https://social.fabulr.de/public/local)" entsteht ein soziales Netzwerk für Comedy Studio-Betreiber, deren Postings (https://social.fabulr.de/@Fabulr_Highlights_DE) von jedem Mastodon-Account aus abonniert, kommentiert, geliked und geteilt werden können.Fabulr nutzt die neuen Möglichkeiten der Comedy-Erstellung durch den Einsatz generativer Bild- und Musik-KI. Diese Technologien demokratisieren die Comedy, indem sie es jedem mit guten Ideen ermöglichen, humorvolle Inhalte zu erstellen und zu teilen, unabhängig von traditionellen Produktionshürden. KI dient dabei als kreativer Assistent, der hilft, Ideen zu formulieren, zu verfeinern und in vielfältigen Formaten zu präsentieren. Die Plattform versteht sich als digitaler Spielplatz, auf dem jeder sein Comedy-Talent entfalten kann.Bereits zum Launch ist die Vielfalt der Comedy-Formate auf Fabulr beachtlich und reicht von schrägen Songs mit nischigen Themen wie "Link in the Comment (https://musik.fabulr.de/nonsensical-records/link-in-the-comment--ein-social-media-absurdity-song)", "Einwegbecher (https://musik.fabulr.de/nonsensical-records/einwegbecher-ein-song-von-melancholie-und-vergaenglichkeit)" oder "AI Consumes the Internet, Yearns to Escape Earth (https://musik.fabulr.de/algorithmic-artistry/der-ai-consumes-the-internet-yearns-to-escape-earth-song)" über Filmkonzepte bis hin zu unkonventioneller Fotografie wie "Hähnchen im Kornflakesmantel (https://tierfotografie.fabulr.de/wunderwelt-wildlife/haehnchen-im-kornflakesmantel-ein-ornithologischer-exot)" und absurden Games, Architekturvisionen und kreativen Handwerksideen.Mit über 135 Funktionen bietet Fabulr für Ersteller von Inhalten das umfassendste Comedy-Medien-Management und -Publishing: Von der intuitiven Medienverwaltung über leistungsstarke Such- und Filterfunktionen bis hin zu Internet-Radio-Ausspielungen für Songs liefert Fabulr eine leistungsstarke Plattform für alle Facetten moderner Comedy-Content-Kreation.Pressekontakt:Jens Hoppepresse@fabulr.comRUFFINI Creative HubSendlinger Straße 1D-80331 MünchenOriginal-Content von: Fabulr Comedy Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179202/6004623