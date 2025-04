EQS-Media / 02.04.2025 / 16:06 CET/CEST

Bremen, 2. April 2025 - Die HTB Group stellt sich für die Zukunft noch breiter auf und erweitert ihr Management. Mit Wirkung zum 1. April 2025 verstärkt Herr Claus Burghardt die Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH. Er ergänzt das bestehende Führungsteam um Boris Nicoley und Alexander Lang und wird sich insbesondere auf das Portfoliomanagement konzentrieren. Claus Burghardt bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor mit. Zuletzt war er in der Geschäftsführung der Krasemann Immobilienholding tätig. Davor leitete er als geschäftsführender Gesellschafter das Portfoliomanagement bei der PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG. Zuvor verantwortete er über zwölf Jahre als Prokurist und Geschäftsführer diverser Fondsgesellschaften das Immobiliengeschäft bei der Deutschen Immobilien Leasing GmbH, einer 100%igen Tochter der Deutschen Bank AG. Zusätzlich wird zum 1. Juni 2025 ein weiteres Mitglied das Management-Team der HTB verstärken, um die strategische Ausrichtung und das Wachstum des Unternehmens weiter zu unterstützen. Details zu dieser Personalie werden in einer gesonderten Mitteilung in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Über die HTB Group Die HTB Group ist spezialisiert auf Sachwertinvestments, Assetmanagement und Service-KVG-Dienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 hat sich die HTB als führender Anbieter im Bereich der Immobilien-Zweitmarktfonds etabliert und bietet Anlegern stabile, langfristige Investmentlösungen. 10 Jahre HTB Kapitalverwaltungsgesellschaft, seit ihrer Zulassung als regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) hat die HTB kontinuierlich bewiesen, dass sie mit ihrer Erfahrung und Marktkenntnis nachhaltige und stabile Investmentlösungen für ihre Anleger bietet. Kontakt für Presseanfragen HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

