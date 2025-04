Straßburg (ots) -"Tracks East" feiert seine 100. Ausgabe mit der Folge "Verboten! Musik zwischen den Fronten (https://presse.arte.tv/programme/122199-010-A/)" (ab dem 4. April auf arte.tv und am 8. April um 00.25 Uhr im TV). Seit ihrem Start im Juni 2022 nach der russischen Vollinvasion der Ukraine erzählen in der ARTE-Reihe Kunst- und Kulturschaffende von den Schockwellen, die der Überfall im postsowjetischen Raum ausgelöst hat, und von den Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Arbeit. Inzwischen hat sich auch der Blick von "Tracks East" geweitet. Außer nach Osteuropa blickt die Reihe auch in den Iran, nach Israel und Gaza - überall dorthin, wo sich die großen Konfliktlinien der Zeit ganz direkt niederschlagen in der Arbeit von Kreativen und Kunstschaffenden. Kein Westsplaining: "Tracks East" spiegelt Innenansichten und verabschiedet sich von der Haltung, dem Publikum die Welt zu erklären, wie wir "im Westen" sie sehen. Jede Ausgabe lädt dazu ein, die Perspektiven und Lebenswirklichkeiten derjenigen, die die Kultur von morgen gestalten, mitzuerlebenKein Westsplaining: "Tracks East" spiegelt Innenansichten und verabschiedet sich von der Haltung, dem Publikum die Welt zu erklären, wie wir "im Westen" sie sehen. Jede Ausgabe lädt dazu ein, die Perspektiven und Lebenswirklichkeiten derjenigen, die die Kultur von morgen gestalten, mitzuerleben. Die Macherinnen und Macher geben nicht vor, Antworten zu haben auf die geopolitischen und gesellschaftlichen Spannungsfelder unserer Zeit - Widersprüche sind willkommen. Auch die Lebenssituation, in der sich viele Kreative wiederfinden, ist unübersichtlich. "Tracks East" ist in erster Linie neugierig. Das bestätigt auch "Tracks East"-Autorin Vladlena Savenkova aus Russland: "Ich bin Teil des Tracks East-Teams geworden, um meinen Beitrag gegen diesen Krieg zu leisten - und gegen viele andere. Auch gegen den, der in uns selbst tobt. Um über das zu erzählen, was ich am besten kenne [...]. Um den Osten endlich anzunehmen. Und um euch davon zu erzählen."2022 wurde das Magazin für den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis nominiert, 2024 wurde es bei den New York Festivals und mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Im Jahr 2025 sind 34 Folgen geplant - 26 realisiert von ZDF/ARTE, 8 vom MDR. Die letzte Sendung vor der Sommerpause ist am 24. Juni, danach startet die Reihe wieder am 2. September.ARTE zeigt "Tracks East", jeden Dienstag im TV und europaweit online auf arte.tv sowie auf YouTube (https://www.youtube.com/@ArteTRACKS/featured) und in den sozialen Medien: auf Instagram und TikTok.Veranstaltungstipp:Auf dem taz lab (https://taz.de/programm/2025/tazlab2025/de/events/1611.html)zeigt ARTE am 26. April 2025 um 13 Uhr die 100. Ausgabe von "Tracks East" mit anschließendem Gespräch.>> Mehr Informationen (https://taz.de/programm/2025/tazlab2025/de/events/1611.html)"Tracks East"-Highlights im April:Tracks East: Verboten! Musik zwischen den Fronten (https://presse.arte.tv/programme/122199-010-A/)Online ab dem 4. April 2025 auf arte.tvAm Dienstag, 8. April 2025, um 00.25 Uhr auf ARTE>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/122199-010-A/)Tracks East: Zwischen Hoffen und Bangen - Trump und die Ukraine (https://presse.arte.tv/programme/122762-003-A/)Online ab dem 11. April 2025 auf arte.tvAm Dienstag, 15. April 2025, um 00.25 Uhr auf ARTE>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/122762-003-A/)Tracks East: Afghanistan - Geschäfte, Macht, Taliban (https://presse.arte.tv/programme/122199-011-A/)Online ab dem 18. April 2025 auf arte.tvAm Dienstag, 22. April 2025, um 23.35 Uhr auf ARTE>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/122199-011-A/)Pressekontakt:Emilia Terodde | Referentin für Presse und PR | emilia.terodde@arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6004637