Was für eine Rallye! Diese Aktie verzeichnet in nur drei Tagen einen vierstelligen Wachstumsschub. Die Sache hat für Anleger aber auch einen großen Haken. Der rechtskonservative Kabelnachrichtensender Newsmax ist nach seinem kürzlichen Börsengang kaum zu stoppen. Nach einem Plus von über 700 Prozent schraubte die Aktie die Gewinne jetzt schon auf über 2200 Prozent nach oben. Am Montag war das Papier zu einem Preis von zehn US-Dollar an der New Yorker ...

