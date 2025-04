Wilkommen zum "eMobility Update' von electrive! Seit gestern gibt es eine neue Möglichkeit, beim Laden von Elektroautos Geld zu sparen. Denn wer zu Hause an einer Wallbox lädt, kann bald von temporär billigeren Netzentgelten profitieren. Wie das geht, erläutern wir in den nächsten Minuten. Und zeigen auch den nächsten Schritt auf: den Einstieg ins bidirektionale Laden in der Breite! Dafür liegt jetzt ein praktischer Vorschlag zur einfachen Regulierung ...

