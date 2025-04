Dollar im KrisenmodusLieferschwierigkeiten bei GoldIn einem Markt, der die Inflation wieder fürchtet, der Krieg an Europas Ostflanke erlebt, eine Blockade Taiwans für vorstellbar hält, zudem eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen Iran und den USA registriert. In einem solchen Markt glänzt Gold. Anlegern gilt das Edelmetall als sicherer Hafen. Smart Investor empfiehlt Gold seit langem als Grundposition in einem diversifizierten Depot, wie auch unser Cover aus dem Jahre 2009 zeigt. ...

