Mehrere Vorstandsmitglieder des US-Immobilienriesen erhöhen ihre Anteile durch Dividendenreinvestitionen, während ein langjähriger Aufsichtsrat seinen Rücktritt ankündigt.

Der US-amerikanische Immobilienkonzern Simon Property Group verzeichnet bemerkenswerte Insider-Aktivitäten. Mehrere Vorstandsmitglieder haben kürzlich ihre Beteiligungen am Unternehmen ausgebaut. In separaten Transaktionen, die alle am 31. März 2025 stattfanden, erwarben drei Direktoren zusätzliche Aktien zu einem einheitlichen Preis von 164,80 Euro pro Aktie. Die Käufe erfolgten im Rahmen des Aktienanreizplans von 2019 durch die Wiederanlage von Dividenden auf beschränkte Aktien, die als nicht-bare Vergütung ausgegeben wurden. Ein Vorstandsmitglied kaufte 22 Aktien im Wert von etwa 3.625 Euro, wodurch sich dessen Direktbesitz auf insgesamt 1.763 Aktien erhöhte. Ein weiteres Mitglied erwarb 42 Aktien für insgesamt 6.921 Euro und besitzt nun 3.367 Anteile direkt. Die umfangreichste Transaktion wurde von einem dritten Direktor getätigt, der 209 Aktien für rund 34.443 Euro erwarb und damit seinen direkten Anteilsbesitz auf 17.631 Aktien steigerte.

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat

Neben den Aktienerwerbungen gibt es auch Bewegung in der Führungsebene des Immobilienkonzerns. Ein langjähriges unabhängiges Vorstandsmitglied, das seit 2009 dem Gremium angehört, wird mit Wirkung zum 14. Mai 2025 in den Ruhestand treten und nicht zur Wiederwahl bei der kommenden Jahreshauptversammlung antreten. Der Vorstandsvorsitzende würdigte dessen bedeutende Beiträge zur Unternehmensführung und strategischen Ausrichtung. Mit einer Marktkapitalisierung von 63,7 Milliarden Euro bleibt Simon Property Group ein dominanter Akteur im Bereich der Einzelhandelsimmobilien. Das Unternehmen kann eine beeindruckende Dividendenrendite von 5,05 Prozent vorweisen und hat seine Ausschüttungen in den letzten zwölf Monaten um 10,5 Prozent gesteigert. Bemerkenswert ist auch die 32-jährige Historie kontinuierlicher Dividendenzahlungen, wobei die Dividende in den letzten drei Jahren stets erhöht wurde.

