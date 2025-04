DJ Aktien Schweiz mit kräftigen Abgaben vor US-Zollankündigungen

DOW JONES--Vor den mit Spannung erwarteten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump ist es am Mittwoch am schweizerischen Aktienmarkt nach unten gegangen. Um 22.00 Uhr MESZ dürfte Trump neue Zölle verkünden. Zuvor gingen die Investoren auf Nummer Sicher und hielten sich zurück. "Eine Vielzahl von Ergebnissen ist möglich, und es gibt mehrere Schlüsselbereiche der Ankündigung, die wir beobachten werden", so die Ökonomen von Goldman Sachs. Dazu gehörten die vollständige Liste der betroffenen Länder, die Höhe des durchschnittlichen Zollsatzes und der Zeitplan für die Umsetzung.

Kurzfristig könnte ein gegenseitiger Handelszoll von 25 Prozent zwischen den USA und der EU laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft die US-Wirtschaft rund 0,3 Prozent Wachstum kosten, die EU gut 0,5 Prozent. Doch mittelfristig dürften die Folgen eines längeren und eskalierenden Handelskonflikts für beide Seiten deutlich höher ausfallen. Dies seien gute Gründe, sich zu einigen.

Der SMI reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 12.588 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,14 (zuvor: 23,5) Millionen Aktien.

Mit Roche (-1,9%) und Lonza (-1,8%) standen die Pharmawerte unter Druck. Der US-Absatzmarkt sei für den Sektor von sehr hoher Bedeutung - entsprechend hoch sei die Nervosität vor den Zoll-Ankündigungen gewesen, hieß es im Handel.

Richemont (-0,2%) und Swatch (-1,7%) sehen sich nach Einschätzung von Vontobel in den USA, dem wichtigsten Wachstumstreiber der vergangenen Jahre, einer sich verschlechternden Verbraucherstimmung gegenüber. In den vergangenen fünf Jahren sei fast die Hälfte der Schweizer Uhrenexporte auf die USA entfallen. Die nachlassende Nachfrage nach hochwertigen Gütern in Verbindung mit der sich verschlechternden Verbraucherstimmung führe zu einem weniger günstigen Ausblick. Vontobel hat für Richemont und Swatch die Kursziele gesenkt und stuft beide Aktien mit "Hold" ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2025 11:38 ET (15:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.