DJ EU entwirft Notfallmaßnahmen zum Wirtschaftsschutz gegen US-Zölle - Agentur

DOW JONES--Die Europäische Union soll an einem Paket potenzieller kurzfristiger Maßnahmen zum Schutz von Sektoren, die von den geplanten US-Zöllen voraussichtlich am stärksten betroffen sein werden, arbeiten, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Die Europäische Kommission stelle wirtschaftliche Vorschläge zusammen, die parallel zu Plänen zur Reform einiger Vorschriften und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Blocks in Schlüsselsektoren laufen. Eine informierte Person sagte Bloomberg, die Maßnahmen würden davon abhängen, was Trump ankündige. Ein Sprecher der Kommission lehnte eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab.

April 02, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)

