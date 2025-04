Der österreichische Hersteller von Hochleistungs-Schaltkreisen verzeichnet kurzfristige Nachfrageschwäche, investiert jedoch strategisch in KI- und Rechenzentrumskapazitäten

Die AT&S Aktie notiert aktuell bei 13,34 Euro und verzeichnete am Mittwoch einen Anstieg von 1,91 Prozent. Der österreichische Hersteller von High-End-Leiterplatten und IC-Substraten kämpft derzeit mit einer schwächelnden Nachfrage in Schlüsselbereichen wie Telekommunikation und Automobilindustrie. Die Jahresentwicklung zeigt mit einem Rückgang von 31,59 Prozent in den letzten zwölf Monaten deutlich die Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht. Dennoch bleiben die langfristigen Wachstumsperspektiven durch den Ausbau von Kapazitäten für KI- und High-Performance-Computing intakt.

Derzeit sieht sich AT&S mit einer gedämpften Nachfrage nach seinen Produkten konfrontiert, insbesondere im Segment der mobilen Geräte. Die globale Abschwächung im Halbleitermarkt trifft das Unternehmen spürbar, da Großkunden ihre Bestellungen zurückfahren. Dies spiegelt sich in einer vorsichtigen Einschätzung der kurzfristigen Umsatzaussichten wider, während die Kosten für den Kapazitätsausbau weiterhin hoch bleiben.

Strategischer Fokus auf Zukunftstechnologien

Trotz aktueller Herausforderungen hält AT&S an seiner Strategie fest, sich im Bereich IC-Substrate zu positionieren. Nach einer positiven Entwicklung von 7,06 Prozent im letzten Monat liegt die Aktie mittlerweile 4,12 Prozent über ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 12,81 Euro. Der Ausbau der Produktionsstätten, etwa in Malaysia, zielt darauf ab, die nächste Generation von Mikrochips für Rechenzentren und KI-Anwendungen zu unterstützen. Dieser Schritt unterstreicht das Vertrauen des Managements in die langfristige Nachfrage nach fortschrittlichen Substratlösungen.

Die hohen Investitionen in neue Werke setzen AT&S aktuell unter finanziellen Druck. Während die Produktionskapazitäten für zukünftiges Wachstum aufgebaut werden, bleibt die Profitabilität vorübergehend eingeschränkt. Die Aktie notiert mit 16,95 Prozent deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 16,06 Euro, was die aktuellen Herausforderungen widerspiegelt. Analysten sehen hierin eine klassische Wachstumsstory: kurzfristige Belastungen könnten sich langfristig auszahlen, sofern die Markterholung einsetzt.

Wettbewerbsposition und Ausblick

Im Vergleich zu asiatischen Konkurrenten wie Unimicron oder Ibiden behauptet AT&S seine Nische durch technologische Innovationen. Derzeit prüft der Markt jedoch, ob das Unternehmen seine Position in einem zunehmend kompetitiven Umfeld halten kann. Die Fähigkeit, Großkunden wie AMD oder Intel langfristig zu binden, wird entscheidend sein.

AT&S steht an einem Wendepunkt. Die aktuelle Marktschwäche fordert eine robuste Kostenstruktur und strategische Disziplin. Obwohl der Kurs mit 25,49 Prozent deutlich über seinem 52-Wochen-Tief von 10,63 Euro liegt, bleibt er mit einem Abstand von 41,90 Prozent noch weit vom Jahreshoch bei 22,96 Euro entfernt. Die Ausrichtung auf Zukunftstechnologien wie KI und 5G bietet ein Fundament für eine Erholung, sobald die Nachfrage wieder anzieht.

