PDD Aktie dominiert den Nasdaq! Ist die Temu-Mutter noch ein Kauf? Analyse & Bewertung

PDD Holdings hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Unternehmen im globalen E-Commerce entwickelt. Ursprünglich 2015 in China unter dem Namen Pinduoduo gegründet, revolutionierte das Unternehmen mit seinem innovativen Geschäftsmodell den Onlinehandel. Statt auf klassische Einzelkäufe setzte Pinduoduo auf soziale Interaktion und Gruppenkäufe, wodurch Kunden gemeinsam Produkte zu vergünstigten Preisen erwerben konnten. Dieses Konzept sorgte für eine hohe Nutzerbindung und ein rasantes Wachstum, insbesondere in ländlichen Regionen Chinas, wo viele Konsumenten bisher nicht an etablierte E-Commerce-Plattformen wie Alibaba oder JD.com gebunden waren. Das sind auch die stärksten Konkurrenten in China.

PDD Holdings ist weiter einer der spannendsten Player im globalen Onlinehandel. Ob das Unternehmen mit seiner aggressiven Expansionsstrategie langfristig zu den weltweit führenden E-Commerce-Unternehmen gehören wird, zeigt letztlich auch die Zollpolitik auf.Wir bewerten die jüngsten Quartalszahlen sowie das Chartbild der Aktien mit dem Freestoxx-Tool für Sie.

