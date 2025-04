EQS-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

ALBIS Leasing AG: Vorläufiges Konzernergebnis 2024 nach IFRS: ALBIS Leasing AG übertrifft Prognosespanne leicht



02.04.2025

Hamburg, 2. April 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940), wird nach heute gewonnenen Erkenntnissen aus der Konzernabschlusserstellung mit einem Konzernergebnis nach IFRS von 5,8 Mio. EUR vor Steuern auf Basis vorläufiger, untestierter Zahlen ihren im August 2024 angepassten Prognoserahmen für das vergangene Geschäftsjahr (4,5 bis 5,5 Mio. EUR) leicht übertreffen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern nach HGB bleibt von diesen Effekten unberührt und wird mit 4,6 Mio. EUR in der oberen Hälfte der Prognosespanne liegen (4,0 bis 5,0 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen das starke Neugeschäftswachstum insbesondere im margenstarken Kernsegment "Handel/Hersteller". Dies zeigte sich in allen Bereichen der operativen Geschäftstätigkeit. Insbesondere wirkte sich ein Anstieg des Ergebnisses aus dem Leasinggeschäft vor Risikovorsorge um rund 0,8 Mio. EUR im Vorjahresvergleich aus. Gleichzeitig entwickelten sich die Kosten inflationsbedingt wie geplant leicht steigend. Die strategische Ausrichtung auf das Small Ticket-Geschäft im Kernsegment, das mit einer hohen Granularität und Diversifizierung im Bestand einhergeht, führt zu einer Robustheit des Portfolios. Daher mündet die weiterhin gute Portfolioqualität in einen um rund 0,5 Mio. EUR geringeren Risikovorsorgeaufwand als im Vorjahr und ursprünglich im Rahmen der letzten Prognose angenommen. Gleichwohl sieht sich die ALBIS - in Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen - in ihrer konservativen Einschätzung bestätigt, wenngleich sie sich durch die stabile Risikolage nicht derart materialisiert hat wie erwartet. Diese Effekte führen insgesamt dazu, dass die Prognosespanne leicht übertroffen wurde. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



