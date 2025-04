Bitcoin steuert mit Hinblick auf US-Zölle 90.000 USD an

Im ersten Quartal dieses Jahres sind die Käufer in den Krypto-Markt geströmt, während sich die Unternehmen auf Bitcoin unter der Marke von 90.000 USD stürzen. Angesichts des heutigen Tages der Befreiung von Donald Trump könnten zudem nun die Bullen wieder den Markt übernehmen.

Jedoch können sich dann nicht nur die Bitcoin-Investoren, sondern ebenso die des neuartigen BTC Bull Token freuen. Denn bei diesem handelt es sich um den ersten Memecoin, welcher seine Besitzer mit kostenlosen BTC belohnt, wenn dieser neue Preisrekorde erreicht.

Sofern Bitcoin die von vielen Analysten prognostizierten Preisziele in diesem Bullenmarkt erreichen sollte, können sich die BTCBULL-Inhaber sogar über mehrere Belohnungen freuen, welche sie in Form von AirDrops erhalten.

Der Countdown des Presales läuft jedoch unentwegt weiter und so verbleiben jetzt nur noch weniger als 19 Stunden, um die Coins im Vorverkaufsangebot für den aktuellen Preis von 0,00244 USD zu beziehen.

Befreiungstag sorgt für steigenden Bitcoin-Preis

An diesem Mittwoch wird Donald Trump seinen "Liberation Day" haben, womit er seit dem 13. Februar den Tag meint, an dem dieser einen Zollplan vorstellen wird. Mit diesem will er wiederum dafür sorgen, das Handelsungleichgewicht zu beseitigen.

Bei der ersten Ankündigung der Zölle, am 21. Januar, haben insbesondere zyklische Vermögenswerte wie Kryptowährungen höhere Verluste erlitten. So hat sich die Marktkapitalisierung der Kryptoindustrie auf zeitweise 2,44 Bil. USD reduziert. Ebenso kam es bei Bitcoin zu einem Rückgang von 109.000 USD bis auf 76.000 USD.

Diese Korrekturen haben antizyklische Investoren mit aggressiven Käufen genutzt. So hat etwa Strategy in der Zeit vom 24. bis zum 30. März allein 1,92 Mrd. USD investiert, um weitere 22.048 BTC zu erwerben. Damit beträgt sein Gesamtbestand 528.185 BTC, welche auf einen Wert von 44,92 Mrd. USD kommen und mithilfe von Aktien und Schuldtiteln finanziert wurden.

Unmittelbar nachdem Trump den Tag der Befreiung ausgerufen hat, ist ebenfalls das Unternehmen Metaplanet erneut in den Krypto-Markt eingestiegen und hat 269 BTC für 26 Mio. USD gekauft. Somit kommt es nun auf insgesamt 2.031 BTC, wobei die Anzahl bis Jahresende noch auf 10.000 BTC vergrößert werden soll.

Ein weiterer wichtiger Käufer war das Unternehmen des Stablecoins Tether, welches im ersten Quartal 8.888 BTC für 735 Mio. USD erworben hat. Dabei lag der durchschnittliche Preis bei rund 82.685 USD pro Bitcoin.

Zuletzt ist noch unter anderem GameStop hinzugekommen, welches über die Herausgabe einer fünfjährigen Wandelanleihe 1,48 Mrd. USD erworben hat. Diese sollen nach Gesprächen zwischen den Geschäftsleitungen von GameStop und Strategy schon bald in BTC investiert werden.

JUST IN: GameStop, $GME, has completed its convertible note offering, raising net $1.48 Billion.



The company "expects to use the proceeds from the offering for general corporate purposes, including the acquisition of Bitcoin"

Während sich die Großinvestoren bereits in Position bringen, werden als Nächstes vermutlich die Kleinanleger hinzuströmen und die Preise auf neue Höhen treiben. Wichtige Katalysatoren dürften dabei die Klarheit über die geplanten Zölle der USA und die Rückkehr zur quantitativen Lockerung sein, auf welche die Investoren schon warten.

Marktanalysten nach zu urteilen, sollte Bitcoin noch in diesem Jahr Preise jenseits von 150.000 USD erreichen, wobei manche von ihnen wie Tim Draper sogar von 250.000 USD ausgehen. Wesentlich mehr erwarten hingegen 200.000 USD.

Von einem solchen Umfeld profitieren dann auch die Altcoins wie der BTC Bull Token. Schließlich wurde er so gestaltet, dass seine Inhaber immer dann profitieren, wenn es auch bei Bitcoin zu neuen Rekorden kommt.

Diesen Nutzen bietet der BTC Bull Token

Der BTC Bull Token positioniert sich als erstes Kryptoprojekt, welches den $BTCBULL-Inhabern ein passives Bitcoin-Einkommen zahlt. Dies ist ein entscheidender Vorteil, von welchem die langfristigen Anleger profitieren.

Sofern BTC das Kursziel von 200.000 USD erreicht, welches Analysten wie Geoffrey Kendrick von Standard Chartered, Anthony Scaramucci und SkyBridge Capital und Bitwise Asset Management prognostizieren, erhalten die Investoren von BTC Bull Token besonders viele Belohnungen.

So wird erstmalig ein Bitcoin-AirDrop bei einem Preis von 150.000 USD erfolgen, wobei die Höhe von der Anzahl der gehaltenen $BTCBULL abhängt. Danach ist die nächste BTC-Belohnung bei 200.000 USD geplant und alle weiteren 50.000 USD, was 250.000 USD, 300.000 USD und so weiter entspricht.

Die langfristigen Halter von BTC Bull Token werden somit bei einem Erfolg von Bitcoin häufiger belohnt. Noch höher können diese jedoch ausfallen, wenn man sich bereits während des Vorverkaufs an dem Projekt beteiligt, der günstigere Konditionen bietet.

Ebenso soll mithilfe von Burnings für eine Knappheit gesorgt werden, welche den Wert der Coins stärken. Somit nimmt das Angebot der Token über die Zeit weiter ab, was nicht einmal BTC zu bieten hat. Erstmalig sollen diese bei einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD und dann alle weiteren 50.000 USD erfolgen.

Somit kann der Preis auch durch die Burnings zusätzlich in die Höhe getrieben werden. Außerdem wird somit für eine höhere Korrelation gesorgt, was sich unterstützend auf den Kursverlauf von BTC Bull Token auswirken kann. Am meisten können dabei die Vorverkaufsinvestoren profitieren.

Welche Faktoren sind nach dem Befreiungstag für Bitcoin wichtig?

Viele Gründe sprechen dafür, dass es nach dem Tag der Befreiung auf dem Krypto-Markt zu einer Erholungsrally kommt. Einer der wichtigsten Punkte in dieser Hinsicht ist die Planungssicherheit für Unternehmen und Investoren.

Ganz gleich, wie die Zölle nun ausfallen, könnten es die Investoren als positiv deuten. Somit würde es weniger eine Rolle spielen, wie hoch diese sein werden, da die Anleger trotzdem weitere Investments tätigen.

Selbst wenn die Zölle als zu hart interpretiert werden würden, könnte die amerikanische Notenbank gezwungen werden, ihre Geldpolitik anzupassen. Ebenso setzt Donald Trump darauf, dass die Fed ihre Zinsen senkt, um somit das Wachstum in den nächsten vier Jahren zu stimulieren. So forderte er kürzlich den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell dazu auf, "das Richtige zu tun".

JUST IN: President Trump says he hopes Fed Chair Jerome Powell lowers interest rates.

Jedoch sind die Zölle nicht alles, worauf die Notenbank jetzt Acht geben muss, bevor sie zu einer quantitativen Lockerung übergeht. Schließlich hält sich die Inflation derzeit noch auf einem hohen Niveau.

Sofern sich die Zölle als zu wachstumshemmend erweisen, wenn die Unternehmen etwa Verluste schreiben oder die Verbraucherausgaben sinken, könnte die Fed in diesem Jahr sogar mehr als zwei Zinssenkungen vornehmen.

Dies würde dann auch zu seinem impulsiv steigenden Bitcoin-Kurs führen, da die neue Liquidität meist in die riskanteren Assets wie Kryptowährungen strömt. Somit werden auch Bitcoin-Preise von 150.000 und sogar 200.000 USD außerordentlich wahrscheinlich.

Sichern Sie sich BTC Bull Token auf Bitcoins Weg zu 200.000 USD

Sofern Sie ein Bitcoin-Bulle sind, können Sie dies nun mit dem neuen Fantoken zum Ausdruck bringen und mit einem Einstieg während des Presales überdurchschnittlich von unter anderem kostenlosen Bitcoins profitieren.

Früher oder später wird BTC die verschiedenen Meilensteine von 150.000 und 200.000 USD überschreiten, wie es auch zuvor bei den prognostizierten Preiszielen immer wieder der Fall war. Somit ist es also höchstens eine Frage der Zeit, wobei der BTC Bull Token dank Bitcoin an Aktualität behält.

Kein anderes Projekt bietet ein solchen Nutzen wie der $BTCBULL, welcher seinen Inhabern regelmäßig mit Bitcoin belohnt. Um die Coins während des Vorverkaufs mit besseren Konditionen zu erhalten, öffnet man die Website und kann dann mit ETH, USDT und mit Bankkarte mit Fiatwährungen zahlen.

Idealerweise verwenden Sie für den Kauf der $BTCBULL-Coins die Best Wallet, da Sie somit die Belohnungen direkt an ihre BTC-Adresse gesendet bekommen. Außerdem erhalten Sie mit dieser zahlreiche weitere Vorteile. Herunterladen lässt sie sich über Google Play und Apple App Store.

Früh von den neuesten Ankündigungen von BTC Bull Token erfahren Sie, wenn Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

