Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, ein bedingtes Angebotsschreiben einschließlich der zugehörigen Bestimmungen ("das Angebot") mit Pelorus Minerals Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Arkham Metals Limited Australia, unterzeichnet zu haben. Das Angebot betrifft den Erwerb von 100% der Anteile von Arkham Metals SAS (Ecuador) ("die Aktiva") zu einem Kaufpreis von 9,75 Millionen US-Dollar. Alle Beträge sind, sofern nicht anders spezifiziert, in US-Dollar angegeben.

Das Angebot bedarf noch einer Due-Diligence-Prüfung sowie der abschließenden Genehmigung durch den Dynacor-Vorstand.

Hintergrund

Die Aktiva bestehen aus einer zugelassenen Carbon-in-Pulp-Aufbereitungsanlage auf einem 36,5 Hektar großen Konzessionsgelände in Portovelo, El Oro, im südlichen Ecuador, mit einer Kapazität von bis zu 1.500 Tonnen pro Tag (tpd).

Vor mehr als einem Jahr hat das Unternehmen damit begonnen, das Gelände mehrfach zu besuchen und eine hausinterne technische Bewertung durchzuführen, und hat eine externe Prüfung durch ein beratendes Ingenieurbüro in Auftrag gegeben. Dynacor ist davon überzeugt, dass die Aktiva ein beträchtliches Potenzial bieten, seine globalen operativen Kapazitäten zu erweitern und sein strategisches Planziel zu erreichen, bis 2030 500.000 Unzen AuEq zu produzieren und einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar zu erzielen.

Dynacor rechnet mit Renovierungskosten von 6 bis 8 Millionen US-Dollar für die Inbetriebnahme der Anlage und anfänglich 8 Millionen US-Dollar an Erzvorräten beim Anfahren der Anlage. Das Unternehmen erwartet eine anfängliche Produktionskapazität von 300 bis 350 tpd aus einer Aufbereitungsanlage ab einem Zeitraum von 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion.

Alles in allem geht Dynacor in den kommenden 12 Monaten von Gesamtprojektkosten von 25 Millionen US-Dollar aus, in denen Investitionskosten sowie Investitionen in die Modernisierung der Anlage und die Betriebsmittel enthalten sind. Das Unternehmen hat kürzlich eine Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 22,1 Millionen US-Dollar (31,6 Millionen CA$) abgeschlossen, deren Erlöse für Geschäftsmöglichkeiten in anderen Ländern sowie für Betriebskapital eingesetzt werden sollen.

Highlights des Angebots

Der Kaufpreis von 9,75 Millionen US-Dollar versteht sich abzüglich eines eventuellen Dollarwerts, der in den Nettoverbindlichkeiten enthalten ist, die im Finanzbericht der Aktiva aufgeführt sind, und ist abhängig von der vollen Zufriedenheit von Dynacor mit der rechtlichen, umweltbezogenen, technischen, finanziellen und steuerlichen Due-Diligence-Prüfung sowie von der abschließenden Genehmigung durch den Dynacor-Vorstand.

Die Aktiva des Kaufs beinhalten die nicht in Betrieb befindliche Aufbereitungsanlage sowie alle Aktiva und nötigen Genehmigungen zur Fortführung des Betriebs der Anlage nach den folgenden Abrechnungskonditionen: Eine nicht erstattungsfähige Exklusivitätszahlung in Höhe von 0,15 Millionen US-Dollar ist nach Unterzeichnung der Vereinbarung zu leisten. Eine Restzahlung von 9,45 Millionen US-Dollar in bar wird am Tag der endgültigen Erfüllung fällig, der auf den Abschluss der geplanten Transaktion folgt. Ein Betrag von 0,15 Millionen US-Dollar wird vom Käufer am Tag der endgültigen Erfüllung, der auf den Abschluss folgt, für die Dauer von 60 Tagen einbehalten und dient zur Abdeckung aller etwaigen zusätzlichen Verbindlichkeiten oder unvorhergesehenen Kosten, die sich bei der Due-Diligence-Prüfung herausstellen. Der Kaufpreis ist nicht von einer Finanzierung abhängig.



Über Dynacor

Die Dynacor Group ist ein Unternehmen im Bereich der industriellen Erzverarbeitung, das sich auf die Produktion von Gold aus dem Kleinbergbau spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 ist Dynacor Wegbereiter einer verantwortungsvollen Mineralversorgungskette mit strengen Rückverfolgbarkeits- und Prüfungsstandards für die schnell wachsende handwerkliche Bergbauindustrie. Durch die Fokussierung auf voll- und teilformalisierte Bergleute bietet das kanadische Unternehmen einen Win-win-Ansatz für Regierungen und Bergleute rund um die Welt. Dynacor betreibt den Veta Dorada-Standort und besitzt ein Goldfördergrundstück in Peru. Das Unternehmen strebt eine Expansion nach Westafrika und innerhalb Lateinamerikas an.

Die Prämie, die von Luxusjuwelieren für Dynacors PX Impact® Gold gezahlt wird, geht an die Fidamar Foundation, eine NGO, die hauptsächlich in Gesundheits- und Bildungsprojekte für handwerkliche Bergbaugemeinschaften in Peru investiert. Besuchen Sie www.dynacor.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250331655700/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Ruth Hanna

Director, Investor Relations

Tel.: 514-393-9000 #236

E-Mail: investors@dynacor.com

Website: http://www.dynacor.com