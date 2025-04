George Town, Cayman Islands (ots/PRNewswire) -Ostium, die bahnbrechende Hebelhandelsplattform für Real World Assets, kündigte heute den Start ihres Ostium Points Program an, ein wettbewerbsorientiertes System, das die Benutzeraktivität und das Engagement auf der gesamten Plattform verfolgt und dazu dient, Anreize für den Handel, Empfehlungen und die Bereitstellung von Liquidität im gesamten Ökosystem zu schaffen. Heute ermöglicht die Plattform den Nutzern, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Währungen zu kaufen oder zu verkaufen.Das Programm startet offiziell am Montag, dem 31. März 2025, mit einer anfänglichen Punkteverteilung von 10 Millionen Punkten, die rückwirkend an frühe Anwender vergeben werden, die vor dem Programmstart auf der Plattform aktiv waren. Rückwirkende Punkte betonen die Anerkennung von Benutzern in den Phasen des öffentlichen Mainnet und privaten Mainnet, Testnet und Pre-Testnet von Ostium. Besuchen Sie ostium.app/points, um Ihre Punktevergabe zu überprüfen.500.000 Punkte werden wöchentlich auf der Grundlage der Nutzeraktivität verteilt. Die wöchentliche Punkteverteilung kann sich erhöhen, und die verfügbaren Punkte werden zu Beginn jeder Woche bekannt gegeben.Das Programm ist so konzipiert, dass es Frühanwender auszeichnet und gleichzeitig ein ansprechendes Wettbewerbsumfeld für alle Teilnehmer schafft. Durch die Anerkennung von Benutzern, die durch ihre Handelsaktivitäten, Empfehlungen und die Bereitstellung von Liquidität zum Ökosystem beitragen, möchte Ostium seine Gemeinschaft von Händlern und Liquiditätsanbietern weiter stärken.Das Ostium Points Program umfasst die folgenden Komponenten:- Verfolgung des Scores in Echtzeit: Die Scores werden sofort aktualisiert, wenn Benutzer handeln oder Liquidität bereitstellen. Diese Scores werden am Ende jeder Woche in Punkte umgerechnet.- Wöchentliche Umwandlung in Punkte: Jeden Sonntag um Mitternacht UTC werden die gesammelten Scores in Punkte umgewandelt, die auf der relativen Teilnahme basieren. Die Score-Verfolgung wird dann für die neue Woche zurückgesetzt.- Duales Scoring-System: Das Programm erfasst zwei Arten von Scores: Scores von Handel/Empfehlungen und Liquiditätsbereitstellung. Es gibt zwar zwei Score-Kategorien, aber sie werden zu einer einzigen Gesamtpunktzahl zusammengefasst.- Konkurrenzfähige Bestenlisten: Die Nutzer können in Echtzeit ihre Platzierung im Vergleich zu anderen Teilnehmern in den beiden Wertungskategorien und in der globalen Punkte-Rangliste verfolgen.- Empfehlungsvorteile: Das Programm vergibt 1 Trading-Score für jeweils 5 Trading-Scores, die von geworbenen Benutzern generiert werden. Benutzer, die sich mit einem Empfehlungscode anmelden, erhalten einen 5%igen Aufschlag auf alle Trading-Scores.- Beiträge der Gemeinschaft: Ein kleiner Teil der wöchentlichen Punkte ist optional für substanzielle Open-Source-Beiträge zum Protokoll reserviert, z. B. für kritische Fehlerberichte und technische Forschung.Das Points Program stellt die nächste Phase in der Strategie zur Entwicklung der Gemeinschaft von Ostium dar und baut auf der Einführung des Mainnets auf, das erstmals den Zugang zu globalen Makromärkten in der Blockchain ermöglichte.Das Ostium Points Program beginnt am 31. März 2025 um 10:00 ET. Die Nutzer können ihre Punktevergabe einsehen und ihren Punktestand auf der Plattform verfolgen. Neue Punkte werden wöchentlich sonntags um Mitternacht UTC vergeben.Weitere Informationen über das Ostium Points Program finden Sie unter www.ostium.app/points.Informationen zu OstiumOstium ist die führende Plattform für den Handel mit Hebelwirkung für Real World Assets und bietet das erste On-Chain-Long-/Short-Engagement in Märkten wie Nasdaq, Gold und Öl. Über die Plattform können die Nutzer mit Aktien, Rohstoffen, Indizes und Währungen handeln. Ostium wurde von Alumni aus Harvard, Bridgewater und BlackRock gegründet und wird von erstklassigen Investoren wie General Catalyst, LocalGlobe, Susquehanna (SIG), GSR und Alliance DAO unterstützt.Hinweis: Das Ostium Points Program wurde entwickelt, um Engagement und Teilnahme zu verfolgen. Punkte haben keinen Geldwert, können nicht übertragen, verkauft oder gegen eine Gegenleistung eingetauscht werden und stellen keine Eigentumsrechte, Investitionsmöglichkeiten oder Rechte auf zukünftige Prämien dar. Ostium behält sich das Recht vor, das Programm jederzeit zu ändern oder zu beenden.Video - https://www.youtube.com/watch?v=ZKuVbGi5hQYLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2654710/Ostium_Labs_Co_Group_427320838__2_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ostium-startet-ein-wettbewerbsfahiges-punkteprogramm-fur-handelsaktivitaten-und-liquiditatsbereitstellung-302418977.htmlPressekontakt:Medienkontakt: Kaledora Kiernan-Linn,Mitbegründerin und CEO,team@ostium.ioOriginal-Content von: Ostium Labs Co, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179208/6004727