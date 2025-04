DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 22.449 Pkt - Trump-Aussagen im Fokus

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen hat sich das nachbörsliche Geschäft am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz gezeigt. Im Fokus standen die Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Die Umsätze zogen mit dessen Aussagen leicht an, ergänzte der Teilnehmer. Bei den Einzelwerten wurden Siemens 0,5 Prozent höher getaxt. Der Konzern erwirbt für 5,1 Milliarden Dollar das US-Unternehmen Dotmatics, einen führenden Anbieter von Forschungs- und Entwicklungssoftware für die Life-Sciences-Branche. Siemens erhöht so den adressierbaren Gesamtmarkt für Industriesoftware um 11 Milliarden Dollar, wie er mitteilte. Verkäufer ist Insight Partners.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 22.449 22.391 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.