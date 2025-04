Bitcoin steht vor Durchbruch - Krypto-Experte van de Poppe erwartet massive Kursanstiege

Der Krypto-Experte Michaël van de Poppe sieht im sogenannten "Liberation Day" das Signal für massive Kursanstiege am Krypto-Markt. Laut seiner Analyse könnte der Bitcoin-Preis von aktuell rund 87.500 USD bald einen Durchbruch erleben und einen neuen Bullenmarkt einleiten. Viele Investoren teilen diese Einschätzung, was bereits heute für grüne Zahlen bei zahlreichen Coins gesorgt hat.

Die entscheidende Phase für den Krypto-Markt

Die Zölle der USA waren eines der wichtigsten Themen für Unternehmen und Investoren in den vergangenen Monaten. Umfragen deuten darauf hin, dass etwa 70% der Amerikaner aufgrund dieser mit Preissteigerungen rechnen. Auch van de Poppe erachtet die angekündigten Zölle für mehr als 25 Länder in Höhe von 12 bis 20% als eines der wichtigsten Themen des Krypto-Marktes und warnt vor möglichen Schocks, falls diese noch nicht eingepreist wurden.

Mit Blick auf die verschiedenen Marktzyklen hält der Experte derzeit weniger die Bewertung von Bitcoin im Verhältnis zum US-Dollar für entscheidend, sondern eher BTC im Vergleich zu den Altcoins. Aus dieser Analyse geht hervor, dass sich der Krypto-Markt aktuell in einer Depressionsphase befindet, die laut van de Poppe von Angst, Wut, Kapitulation und Insolvenzen begleitet wird - was sich etwa an der Entwicklung von Ethereum erkennen lässt.

Bullenmarkt steht unmittelbar bevor

Der Krypto-Experte schließt sich dem Camp der Bitcoin-Bullen an und ist überzeugt, dass wir den eigentlichen Bullenmarkt noch nicht gesehen haben. Stattdessen befinden wir uns seiner Meinung nach unmittelbar davor. Sobald Bitcoin-Preise von 87.000/87.500 USD überschritten werden, könnte dies das Signal für den Bullenmarkt sein und den Weg zu neuen Allzeithochs ebnen.

Van de Poppe geht in diesem Jahr sogar von Preisen jenseits der 150.000 USD aus, während andere Analysten mit bis zu 250.000 USD rechnen. Ein wesentlicher Faktor für diese positive Entwicklung könnte die zunehmende Klarheit bezüglich der Zölle sein, die für mehr Planungssicherheit bei Unternehmen und Investoren sorgt und sich förderlich auf Investitionen auswirken dürfte.

BTC Bull Token im Presale - eine innovative Bitcoin-Alternative

Aufgrund der Korrelation mit dem gesamten Krypto-Markt und Bitcoins besonderer Stellung als Taktgeber ist auch bei anderen Coins mit höheren Anstiegen zu rechnen. Eine der spannendsten neuen Optionen ist der BTC Bull Token, dessen Kurs sich am Bitcoin orientiert, aber durch eine niedrigere Marktkapitalisierung und verschiedene Belohnungsmechanismen ein größeres Steigerungspotenzial bietet.

Besonders attraktiv sind die Bitcoin-AirDrops, mit denen Token-Inhaber nach Erreichen neuer BTC-Preisrekorde belohnt werden. Diese beginnen bei 150.000 USD und wiederholen sich alle 50.000 USD. Zudem bietet der Token ein passives Einkommen durch Staking mit einer jährlichen Rendite von 96%, wobei Belohnungen für mindestens zwei Jahre reserviert wurden. Bereits jetzt haben Investoren Coins für 4,36 Millionen USD im Vorverkauf erworben.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

